Svetová osmička Benčičová si zahrala na Slávii, Schmiedlovú zdolala po veľkej dráme

Nečakala, že zápas bude taký dlhý.

8. jún 2020 o 16:27 (aktualizované 8. jún 2020 o 16:44) TASR

BRATISLAVA. Švajčiarska tenistka so slovenskými koreňmi Belinda Benčičová sa na kurty Slávie STU Bratislava vrátila prvýkrát od svojich deviatich rokov.

Na spomienky z detstva nadviazala pondelňajším vystúpením v prvom kole extraligy žien, v ktorom vo farbách Slovana Bratislava zdolala domácu Annu Karolínu Schmiedlovú po dlhom boji 3:6, 6:3, 7:6 (8).

Akoby rok nehrala

Benčičová vybojovala bod pre Slovan rovnako ako Viktória Kužmová, po singloch viedla Slávia 3:2 na zápasy a o postupujúcom do semifinále museli rozhodnúť až záverečné dve štvorhry.

"Určite som nechcela prehrať, potrebovali sme tento bod. V každom zápase, aj na tréningu, to beriem ako o život, a preto sa aj niekedy rozčuľujem. Proti Kajke som ešte nikdy nehrala na antuke, bolo veľmi ťažké 'zabiť' loptu, lebo všetko dobehne. Zajtra bude nejaká 'svalovička', na tréningu sa nedá napodobniť súťažný zápas," zhodnotila ôsma hráčka svetového rebríčka.

So Schmiedlovou zviedli v premenlivom počasí premiérový vzájomný súboj na najpomalšom povrchu. Obe súperky si v ňom vypracovali mečbaly, premenila ho až Benčičová v tajbrejku tretieho setu.

"Proti Kajke na antuke a v takomto počasí to ani nemohlo byť ľahké. Nečakala som však, že náš prvý zápas po takomto dlhom čase bude až takýto dlhý a vyrovnaný. Zo začiatku to bolo fakt divné, ako keby som nehrala rok. Potom som sa trošku rozohrala, ale určite mám čo zlepšiť. Bola som spokojná najmä s kondičkou, že som to vydržala," priznala Benčičová.

Rodinná tradícia

Dvadsaťtriročná Švajčiarka je na Slovensku od návratu z kalifornského Indian Wells, prestížny turnaj zrušili v marci pre pandémiu nového koronavírusu.

Rovnako sa neuskutoční ani grandslamový Wimbledon.

"Som smutná, že sa nekoná Wimbledon, ale musím to akceptovať. Na druhej strane sa teším, že si môžem prvýkrát zahrať extraligu za Slovan. S dievčatami si zahráme a máme zábavu. Samozrejme, veľmi sa mi tu páči, chodievala som sem často aj ako dieťa. Boli sme tu každé druhé Vianoce," povedala Benčičová, ktorá reprezentovaním Slovana pokračuje v rodinnej tradícii.

Jej starý otec hral za tento klub hokej, vnučka na dvorcoch Slovana občas trénovala a keď dostala ponuku nastúpiť v extralige, neváhala.

"Myslím si, že dedko sa potešil, keď som mu ukázala, že aj ja hrám za Slovan. S babkou som si trošku písala, sme v kontakte," dodala.

Benčičová absolvuje na Slovensku po extralige (2. kolo v stredu, finále a stretnutia o umiestnenie v piatok) aj dva turnaje a potom sa presunie do Švajčiarska, kde si takisto vyskúša ligovú súťaž.

Slovenská extraliga - ženy

TC EMPIRE Trnava - TK Žilina A KONEČNÝ VÝSLEDOK - 5:2 Klára Ondrejčeková- Mia Chudejová 4:6, 2:6 Radka Zelníčková - Lucia Maliňák 5:7, 6:4, 6:0 Vivien Juhászová- Kateřina Mandelíková 6:7, 7:6, 6:0 Chantal Škamlová- Ingrid Vojčináková 6:2, 6:1 Tereza Mihalíková - Romana Čisovská 1:6, 3:6 Chantal Škamlová, Tereza Mihalíková - Kateřina Mandelíková, Romana Čisovská 7:5, 6:1 Vivien Juhászová, Radka Zelníčková - Lucia Maliňák, Mia Chudejová 6:2, 6:3

TK Slávia SPU Nitra - Lieskovský tenisový klub LTC /konečný výsledok doplníme neskôr/

TK Kúpele Piešťany A - TK Ružomberok KONEČNÝ VÝSLEDOK - 4:1 Petra Horáková - Zuzana Legerská 3:6, 6:2, 6:2 Zuzana Luknárová - Romana Tarajová 7:5, 6:2 Michaela Kadlečková - Silvia Chudá 6:0, 6:2 Diana Šumová - Daniela Hláčiková 5:7, 6:2, 6:3 Laura Svatíková - Hana Pektorová 4:6, 1:6