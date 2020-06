Vittek: Ak by som bol sebec, tak skončím v lepšom klube

Po senzačnom triumfe nad Talianskom 3:2 utekal so slovenskou zástavou. A neprajníkom odkázal, nech chodia po kanáloch. Žiadny slovenský futbalista nedal na majstrovstvách sveta viac gólov. Stačil mu na to jeden turnaj.

Na šampionáte v Južnej Afrike 2010 strelil štyri z piatich gólov Slovenska. V júni odvtedy ubehne desať rokov. RÓBERT VITTEK v rozhovore pre SME spomína na vrchol svojej kariéry a vysvetľuje, prečo neprestúpil do veľkého klubu.

V platenej sekcii sa dozviete aj: ktorý známy taliansky klub oňho po MS prejavil záujem

prečo sa nedostal do Realu Madrid, hoci mal oňho klub záujem

čo označil za hanbu počas MS 2010?

čo o ňom povedal v roku 2010 Pavol Demitra a ako na to reaguje

ako znášal ukončenie kariéry a čomu sa v súčasnosti venuje

aké legendy svetového futbalu s ním v súčasnosti študujú

či sa dokáže hráč Vittekovho formátu zabezpečiť na celý život

Pre vás to bol životný turnaj. Ako vám zmenil život?

Ak mám byť úprimný, myslel som si, že mi ho zmení podstatne viac. Mám na mysli svoju kariéru. Vzhľadom na to, aký úspech sme tam dosiahli a možno aj ja osobne.

Ako to myslíte?

Pre mňa to bol veľmi vydarený turnaj, tak som očakával viac. Videl som, ako to hráčom z iných krajín zmenilo kariéru. Po majstrovstvách sveta 2010 som čakal možno najväčší prestup v kariére.

Mal som 28 rokov, čo bol výborný futbalový vek. Veril som, že nejaký dobrý klub by mohol prísť. A možno aj tie kluby boli, ale pre rôzne okolnosti sa to nezrealizovalo.

Ak by som mal šikovnejšieho alebo priebojnejšieho manažéra, možno by som dopadol inak. Ak to porovnám trebárs s nejakými hráčmi z Balkánu, vidíme, v akých kluboch hrajú, ako sa tam dokážu dostať a následne presadiť. A nemusia mať pritom najvyššiu kvalitu.

Naznačili ste, že kluby sa o vás zaujímali, ale nevyšlo to. Môžete byť konkrétnejší?

Záujem isto bol. Možno by to dopadlo inak, keby som vtedy nebol taký dobrák, ale, naopak, väčší sebec a pozeral by som iba na seba. A nedôveroval iba jednému človeku a trošku sa otvoril aj druhým.