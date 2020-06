Slovenské tituly pre mňa nemajú až takú cenu, vraví veľký talent

Tomáš Sivok prestúpil do holandského tímu.

9. jún 2020 o 19:10 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Väčšia konkurencia, vyššie nároky, ale aj ocenenie kvalít či profesionálnejšie podmienky. Presadiť sa v zahraničí je v športe náročné. V cyklistike to platí dvojnásobne.

Slovákov v zahraničných tímoch je minimum. Vo veľkej cyklistike sú momentálne len bratia Saganovci a Erik Baška. V profesionálnom kontinentálnom tíme, čo je akási druhá liga, nie je nik.

Pred dvoma rokmi po svetovom šampionáte reprezentačný tréner a športový riaditeľ Ján Valach hovoril, aby si pretekári premysleli, či zostanú jazdiť doma.

„Musíme sa zamyslieť, kde sme a či vytvárame kvalitnú konkurenciu medzi mužmi a pretekármi do 23 rokov. Či máme dosť klubov pre mladých cyklistov. V tomto momente je podľa mňa lepšie ísť súťažiť do zahraničia, ako si zvolil Matúš Štoček. Je v kvalitnejšom tíme, je tam pod väčším tlakom a súťaží v lepších pretekoch,“ vravel vtedy Valach.

Odvtedy sa pár mladých pretekárov dostalo do Česka. Aj to sú však skôr výnimky.

Cyklistika funguje zle

Súvisiaci článok Sagan? Bora môže mať na slávnych klasikách nečakaného lídra Čítajte

Podobný dojem, aký tlmočil Valach, nadobudol aj šesťnásobný majster Slovenska Tomáš Sivok.

Hoci je vekom stále ešte tínedžer, pochopil, že ak sa chce zlepšiť, musí prestúpiť do zahraničného tímu.

„Vlani som si hovoril, že to u nás pri cyklistike funguje zle. Povedal som to aj mame, že by som chcel ísť do zahraničia aspoň jazdiť, nie žiť. Slovensko milujem a páči sa mi tu,“ hovorí 16-ročný Sivok.