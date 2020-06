Balotelli prišiel na tréning po vyhadzove z klubu. Poslali ho preč

Vyhodili ho práve pre to, že nechodil na tréningy.

9. jún 2020 o 14:13 SITA

BRESCIA. Sága okolo talianskeho futbalového útočníka Maria Balotelliho pokračuje.

S 29-ročným reprezentantom svojej krajiny totiž vedenie talianskeho klubu Brescia Calcio ukončilo spoluprácu v druhej polovici predchádzajúceho týždňa, no Balotelli v utorok pricestoval do tréningového centra a chcel sa zapojiť do prípravy s tímom.

Dostal sa však len k vstupnej bráne, po krátkej konverzácii so zamestnancom klubu sa však otočil a zamieril späť k svojmu autu. Predchádzajúc popri novinároch utrúsil: "Teraz povedzte, že som nechcel trénovať."

Vyhadzov plánovali dlhšie

Klub z Brescie vyhodil rodáka z Palerma údajne práve pre to, že výstredný futbalista v ostatnom období vynechal až desať tréningových jednotiek svojho tímu. To sa údajne nepáčilo prezidentovi klubu Massimovi Cellinovi.

Balotelli prišiel do Brescie v auguste 2019 z francúzskeho tímu Olympique Marseille.

Zmluvu podpísal na tri roky do leta 2022, no klub už dlhšie plánoval ukončenie spolupráce po aktuálnom ročníku.

Svojvoľná absencia na tréningoch však celý tento proces urýchlila.

Mali mu platiť až 720 tisíc mesačne

Po prvých vynechaných tréningoch futbalista hovoril o tráviacich problémoch, no v Taliansku sa prakticky ihneď objavili zábery, ako sa Balotelli pripravuje individuálne.

Podľa talianskeho periodika Gazzetta dello Sport futbalista poslal klubu ďalšiu "ospravedlnenku" od doktora v pondelok večer, v ktorej bola správa o jeho vyliečení a tiež informácia, že dokumenty posiela neskoro, pretože on sám ich dostal neskoro.

V sezóne 2019/2020 odohral Balotelli za Bresciu 19 ligových duelov a strelil v nich 5 gólov. Taliansky klub údajne platil futbalistov takmer 720-tisíc eur mesačne, Prezident klubu Cellino už viackrát označil angažovanie Balotelli za veľkú chybu.