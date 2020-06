Má to zmysel? US Open prichádza o najväčšie hviezdy

Aj Djokovič váha nad štartom v New Yorku.

10. jún 2020 o 12:25 SITA

BELEHRAD. Ak by si mal Novak Djokovič vybrať, či si v tejto špecifickej sezóne vyberie US Open alebo Roland Garros, zrejme by dal prednosť turnaju v Paríži.

Momentálne najlepší svetový tenista povedal, že prísne podmienky, za ktorých organizátori US Open chystajú turnaj, sú extrémne.

Potrebuje viac ľudí

"Rozprával som sa s viacerými hráčmi a naznačili, že sa do New Yorku nechystajú. Ak sa veci naozaj udejú tak, ako je to teraz naznačené, moja sezóna bude pokračovať až v septembri na antuke v Európe," uviedol Djokovič.

Nepáči sa mu, že do areálu turnaja si nebude môcť zobrať viacerých členov svojho tímu.

"Vziať si so sebou len jednu osobu je nemožné. Minimálne potrebujem mať každý deň pri sebe trénera, kondičného trénera a fyzioterapeuta," uviedol trojnásobný šampión z US Open.

Hráčov prichádzajúcich zo zahraničia sa navyše bude týkať povinná 14-dňová karanténa, obmedzený pohyb medzi dvorcami v tenisovom areáli, obmedzený pohyb po New Yorku a zákaz bývať v hoteloch na obľúbenom Manhattane.

Aj bez Federera a Nadala

US Open by sa mal uskutočniť od 31. augusta do 13. septembra. Potom by mal nasledovať Roland Garros v Paríži (od 20. septembra).

"Ak sa súčasné podmienky v spojitosti s US Open nezmenia, zameriam sa na Roland Garros a antuku," zdôraznil Djokovič.

Na US Open s istotou nebude štartovať ani Roger Federer, ktorý pre operáciu kolena oznámil, že v tejto sezóne už hrať nebude.

Do New Yorku sa vzhľadom na situáciu vo svete nechystá ani ďalšia hviezda Rafael Nadal.

Tenisová sezóna je na hlavných okruhoch ATP a WTA zastavená do konca júla. Definitívne rozhodnutie o konaní či zrušení US Open má Americká tenisová asociácia prijať v priebehu budúceho týždňa.