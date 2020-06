Slovenský tréner odmietol Spartu. Pôsobí v maďarskej dedinke

Klub má skvelé podmienky.

11. jún 2020 o 23:45 Juraj Berzedi

Patrí k najprogresívnejším slovenským futbalovým trénerom, hoci v najvyššej domácej súťaži nikdy netrénoval.

Už osem rokov pôsobí v zahraničí.

Trénoval v Arménsku, na Malte, v Rusku, Česku a v súčasnosti je jediným slovenským koučom v maďarskej lige.

„Môžete mi zavolať o dva dni, stratil som hlas a nemôžem rozprávať,“ ozval sa tichým hlasom v telefóne 47-ročný ZSOLT HORNYÁK, tréner Puskásovej akadémie.

Niektorí futbalisti možno majú po reštarte súťaže svalovicu, ale tréneri dávajú zrejme najviac zaberať hlasivkám. Je to tak?

Ani neviem, v úvodnom zápase proti Ferencvárosu Budapešť (skončil sa 1:1, pozn. red.) som príliš nekričal. Bolo však chladnejšie, takže to mohla byť príčina, prečo som si presilil hlasivky. Až na druhý deň som mierne prechladol.

Telefonujeme spolu až o ôsmej večer, keďže až doteraz ste boli v práci. Niektorí majitelia vyžadujú, aby tréneri na štadióne pomaly spávali. Ako to máte nastavené?

Časovo ma vôbec nič neobmedzuje a keď je nutné, som na štadióne prakticky stále. Keď máme okrem tréningov aj rozbor zápasu, trávim tam aj dvanásť hodín.

V súčasnosti však máme modernú techniku, ktorá nám uľahčuje prácu. Mám okolo seba množstvo šikovných ľudí, videoanalytikov, pomocných trénerov, s ktorými je radosť spolupracovať.

Vo väčšine európskych súťaží sa začalo hrať bez divákov. V Maďarsku obnovili štart s obmedzeným počtom ľudí. Čím si to vysvetľujete?

Maďarsko je jedna z mála krajín z bývalého východného bloku, ktorá má prísne testovacie kritériá. Dvakrát do týždňa absolvujeme PCR test na ochorenie Covid-19.

Okrem toho máme pľúcne testy, hráčom merajú EKG, robia odber krvi. Testujú nás pomaly každý druhý deň. Dosť nás to zaťažuje, ale pre bezpečnosť je to výborné. Nepredpokladám, že na Slovensku je to také prísne.

Prečo sa v Maďarsku rozhodli pre takéto prísne testovanie?