Vajlent je neuveriteľne odolný. Od začiatku sezóny nevynechal ani minútu

Slovák bude najbližšie čeliť Messimu a spol.

11. jún 2020 o 14:16 SITA

BRATISLAVA. Španielska La Ligy je druhou z elitných futbalových súťaží v Európe, ktorá zažije reštart po pauze spôsobenej pandémiou koronavírusu.

Súčasťou klubu RCD Mallorca je aj slovenský reprezentačný obranca Martin Valjent, ktorého počas najbližšieho víkendu čaká ťažký návrat na súťažné trávniky.

Jeho tím totiž doma privíta lídra tabuľky a jedného z hlavných ašpirantov na zisk titul - katalánsky veľkoklub FC Barcelona.

Valjent: Verím, že šťastie sa prikloní k nám

"Pomaly prichádza pravá predzápasová nervozita. Od posledného zápasu už ubehol nejaký ten čas. Navyše sme nemali možnosť hrať prípravné stretnutia. Snažíme sa čo najlepšie pripraviť a užívať si tento návrat. Chceme podať čo najlepší výkon a bodovať, aby sme sa v tabuľke posunuli vyššie.

Bude to veľmi náročný zápas, čo sme pocítili už v prvom vzájomnom zápase (prehra 2:5 v Barcelone, pozn.). Veríme, že športové šťastie sa môže prikloniť aj k nám,“ povedal Valjent v rozhovore pre oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Podľa 24-ročného slovenského futbalistu vyniká FC Barcelona v prvom rade svojou hrou a herným systémom.

"Barcelona má mimoriadne kvalitné individuality. Nemusíme veľmi rozoberať jej káder, sila a kreativita v zálohe je obrovská. Netreba sa baviť ani o jej útočnej sile a hráčoch ako Messi, Suárez či Griezmann. Aj keď sa hovorí o menších Messiho zdravotných problémoch, ich útok je enormne nebezpečný," pokračoval Valjent.

Má ohromnú dôveru od trénera

Jeho tím je jedenásť kôl pred koncom La Ligy až na 18. mieste tabuľky a bojuje o zotrvanie v najvyššej súťaži.

"Od úvodu sezóny je náš cieľ zachrániť sa. Sme nováčikovia a tí to majú vždy náročné. Na záchranu strácame momentálne jeden bod a spravíme všetko pre to, aby sme po poslednom kole boli minimálne na 17. mieste," poznamenal dubnický odchovanec pre futbalsfz.sk.

Martin Valjent je v sezóne 2019/2020 jedným z mála hráčov celej La Ligy, ktorý na hracej ploche nevynechal ešte ani minútu.

"Je to dôkaz toho, že som zdravý a mám dôveru od trénera. Chcem, aby som v tejto štatistike ešte pokračoval, ale nie je to nevyhnutné. Pre mňa je najdôležitejší tímový výkon a body, ktoré potrebujeme do tabuľky,“ dodal na záver.