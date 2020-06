Ani O'Sullivan, ani Trump? Pri návrate snookru sa zrodilo prekvapenie

Hráči sa pravidelne načahovali pod stôl. Neúspešne.

12. jún 2020 o 10:28 Jerguš Radačovský

BRATISLAVA. Hráči snookru zažili netradičný súťažný návrat po pauze spôsobenej koronavírusom. Championship League prišla s pozmeneným formátom a dlhodobú súťaž nahradil jeden turnaj.

Počas jedenástich dní odohralo 64 profesionálov dohromady 126 zápasov v 21 skupinách. Formát pripúšťal aj remízu a počas celého podujatia sa hralo iba v štvorčlenných skupinách.

S náhlou zmenou systému sa prekvapivo najlepšie vysporiadal Luca Brecel.

Dvadsaťpäťročný Belgičan rozhodol o svojom triumfe v poslednom možnom frejme finálovej skupiny, keď vyrovnal na 2:2 proti Benovi Woollastonovi. Bod za remízu mu stačil na triumf.

VIDEO: Luca Brecel vyrovnal na konečných 2:2

Nečakaní účastníci finálovej skupiny (pozn. red.: Brecel - 37. miesto, Woollaston - 38. miesto) predviedli skvelý záverečný zápas, v troch zo štyroch frejmoch prekročili stobodovú hranicu (Woolaston - 141 b a 126 b, Brecel - 111 b.).

"Je to neuveriteľné, že som dokázal zvíťaziť. V poslednom frejme som sa triasol v každom strku," povedal Brecel v pozápasovom rozhovore pre Eurosport. Belgičan sa vďaka výhre kvalifikoval na prestížny turnaj Champion of Champions.

VIDEO: Ben Woollaston s nábehom 141 bodov

Ako tínedžer prekonával rekordy

Brecela je veľmi ľahké identifikovať podľa rúk, ktoré má výrazne potetované, čím sa líši od svojich súperov. Nepatrí medzi hráčov, ktorí nevyjadrujú emócie, ale profesionálne správanie mu určite nechýba.

Dvadsaťpäťročný Belgičan patrí medzi mladších hráčov na okruhu a po China Championship v roku 2017 vyhral len druhý turnaj medzi profesionálmi. Brecel však prežil veľmi úspešnú amatérsku kariéru.

V štrnástich rokoch triumfoval na amatérskom európskom šampionáte do 19 rokov a stal sa aj najmladším víťazom podujatia. O rok neskôr ovládol už kategóriu seniorov.

Počas pôsobenia medzi amatérmi si poradil s viacerými úspešnými profesionálmi. Zdolal legendárneho Stephena Hendryho či ďalšieho majstra sveta Kena Dohertyho.

Stal sa mladým belgickým športovcom roka a v roku 2011 prešiel medzi profesionálov.

Neúčasť Brecela? Bola by to strata pre šport

Prechod medzi elitu nebol pre Brecela jednoduchý, napriek tomu sa postaral o ďalší historický zápis.

V sedemnástich rokoch sa ako najmladší v histórii kvalifikoval na svetový šampionát, o dva mesiace prekonal rekord Hendryho z roku 1986.

Napriek tomu, že sa nedostal medzi najlepších 64 hráčov v rebríčku, dostal divokú kartu na nasledujúce dva roky.

"Ak by sa Brecel neobjavil na okruhu, bola by to strata pre šport," povedal vtedy šéf svetového snookru Barry Hearn. Brecela nakoniec zvolili za nováčika roka.

Belgičanovi trvalo niekoľko sezón, kým sa priblížil najlepšej tridsiatke, ale najúspešnejší rok prežil v roku 2017. Vo finále China Championship zdolal Shauna Murphyho 10:5 a stal sa svetovou jedenástkou.

Brecel si vysoké umiestnenie neudržal a momentálne sa nachádza na 37. priečke. Napriek tomu ovládol Championship League a na podujatí dokonca neprehral ani jeden zápas.

Prekvapil aj Woollaston

O titul do do posledného frejmu bojoval ďalší prekvapivý finalista - Ben Woollaston. Tridsaťtriročný Angličan sa ešte neradoval z triumfu medzi profesionálmi, ale v poslednom zápase predviedol skvelý výkon.

Dosiahol dva výrazné nábehy za sebou - 141 b a 126 b. V poslednom frejme mohol rozhodnúť, ale tesne nepotopil červenú guľu a k stolu sa už nedostal.

Napriek tomu obsadil vo finálovej skupine druhé miesto pred skúsenejšími Stuartom Binghamom a Ryanom Dayom.

Podobne ako Brecel, aj Woollaston má na konte triumf z amatérskeho európskeho šampionátu do 19 rokov. V roku 2015 si zahral v jedinom finále medzi profesionálmi na Welsh Open, nestačil na Johna Higginsa.

Zaujímavosťou je, že jeho manželkou je snookrová rozhodkyňa Tatiana Woollastonová, ktorá viedla aj niektoré skupiny v rámci Championship League.

"Nemôžem byť na neho viac hrdá. Fantastické finále fantastického podujatia," napísala Woollastonová, ktorá pochválila aj výkon Brecela.

V hre bol aj Trump či O'Sullivan

Netradičný formát nesadol favoritom. Vo finálovej skupine nebol nikto z najlepšej desiatky. Najvyššie nasadeným finalistom bol Bingham na 13. mieste.

Už po základných skupinách skončili Neil Robertson (2. miesto), Ryan Allen (5.), Mark Selby (7.) či Kyren Wilson (8.).

Do semifinálových skupín postúpil líder poradia Judd Trump, ktorý pred pauzou vytvoril rekord v počte triumfov v jednej sezóne, keď triumfoval na šiestom turnaji sezóny Gibraltar Open. V semifinálovej skupine však nestačil na Daya.

Skvelý návrat predvádzal Ronnie O'Sullivan (6.), ktorý vyhral päť duelov v rade a na turnaji dosiahol štyri stobodové zápisy. Šancu na triumf mu zmarila jediná prehra s Binghamom 0:3.

Hráči sa museli vyrovnať so skupinami, ktoré sa končili až okolo polnoci. V Marshall Arena v anglickom meste Milton Keynes sa hralo bez divákov a hráči museli zniesť aj opatrenia v súvislosti s pandémiou.

Každého hráča testovali na koronavírus. Po každom zápase sa umýval stôl a príslušenstvo pre náročnejšie strky museli organizátori presunúť spod stola do špeciálnej časti v rohu miestnosti, čo prinieslo viaceré vtipné momenty.

Hráči si na zmenu veľmi nevedeli zvyknúť a pravidelne sa načahovali pod stôl. Neúspešne.

Championship League 2020 - finálová skupina