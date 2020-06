NHL oznámila, kedy spustí kempy. Volá hráčov z Európy späť

NHL je opäť o čosi bližšie k reštartu sezóny 2019/2020.

12. jún 2020 o 9:29 SITA

NEW YORK. Severoamerická hokejová liga (NHL) je opäť o čosi bližšie k reštartu sezóny 2019/2020, presnejšie jej pokračovaniu v play-off.

Vedenie NHL a hráčskej asociácie NHLPA odsúhlasilo otvorenie tréningových kempov k 10. júlu. Budú trvať dva týždne a od 24. júla by sa mali rozbehnúť prípravné zápasy. Znamenalo by to, že špeciálny formát play-off s 24 tímami odštartuje až začiatkom augusta. Definitívny dátum ešte nie je na svete.



"Stále musíme byť opatrní a čakať, že sa veci vyvinú čo najpríhodnejším spôsobom. Verím, že komisár súťaže spoločne s majiteľmi klubov dosiahnu takú dohodu, ktorá bude bezpečná pre hráčov a povedie k návratu do normálu," uviedol hviezdny útočník Chicaga Patrick Kane.

Európania sa majú vrátiť

Súčasné rozhodnutie o otvorení kempov dáva nepriamo pokyn zámorským hráčom, aby sa vrátili do Severnej Ameriky, a v súlade s prísnymi karanténnymi opatreniami sa zaradili do prípravy svojich klubov.

Podľa komisára NHL Garyho Bettmana 17% hráčov by sa malo letecky prepraviť z Európy späť do USA a Kanady. Medzi nimi sú aj niekoľkí Slováci na čele s najproduktívnejším hráčom Montrealu v základnej časti Tomášom Tatarom.

"Je fajn mať konečne nejaké dáta. Dlho sme boli bez informácií o reštarte súťaže. Verím, že teraz sa to už rozbehne, a vydáme sa správnym smerom," vyhlásil najlepší obranca Toronta Morgan Rielly.



Pred činovníkmi profiligy je stále veľa nezodpovedaných otázok. K dispozícii nie sú zdravotné protokoly, ktoré by mali obsahovať všetky hygienické a bezpečnostné opatrenia potrebné pre návrat hokeja na najvyššej úrovni.

Rovnako ešte neschválili dve mestá, sídla jednotlivých konferencií, kde sa bude sezóna dohrávať. Rovnako spôsob a časové intervaly testovania hráčov na koronavírus zatiaľ nepoznajú finálny verdikt.

Vancouver je oukej

Zatiaľ je známe iba to, že premiér kanadského štátu Britská Kolumbia John Horgan v spolupráci s lekárskymi autoritami odsúhlasili mesto Vancouver za spôsobilé ako jedno z dejísk play-off NHL.



Aktuálne majú hráči v NHL už povolené trénovať na ľade v menších skupinách na báze dobrovoľnosti. Návrat do normálu je však stále vzdialený. Do začiatku tréningových kempov by mali byť pokope všetci hokejisti z jednotlivých tímov.

"Máme pred sebou trochu iné kempy než zvyčajne. Z tejto prípravy sa nepôjde do prvého zápasu sezóny, ale rovno do play-off. Nečaká nás teda typická príprava ani rozvrh zápasov," zamyslel sa útočník New York Islanders Josh Bailey.