Japonci majú problém. Sponzori váhajú, či prispejú na olympiádu

Podľa pôvodného rozpočtu OH 2020 mali polovicu uhradiť domáci partneri.

12. jún 2020 o 14:53 SITA

BRATISLAVA. Posun olympijských hier v Tokiu o jeden rok prináša stále nové komplikácie pre japonských organizátorov.

Najnovšie vyšla televízia NHK s tvrdením, že až 65 percent sponzorov zvažuje svoje zotrvanie pri olympijskom projekte aj pre budúci rok. Viacerí z nich argumentujú, že v neistých časoch blížiacej sa hospodárskej krízy spojenej s následkami pandémie koronavírusu nebudú schopní uhrádzať svoje finančné záväzky.



"Iba 12 percent súčasne zmluvne zaviazaných sponzorov pre televíziu NHK uviedlo, že si budú plniť svoje olympijské poplatky aj v roku 2021. Ďalší otáľajú aj s vysvetlením, že olympijské hry bez divákov na tribúnach nie sú súčasťou ich pôvodného kontraktu o sponzorstve.

Až 68 percent sponzorov uviedlo, že ich finančná situácia sa v dôsledku ochorenia COVID-19 systematicky zhoršuje a v roku 2021 bude ešte výrazne horšia," uvádza portál sportbusiness.com.



Isté percento sponzorov váha aj preto, lebo zatiaľ nepoznajú výšku dodatočných výdavkov v súvislosti s presunom hier na rok 2021. "Počas mesiacov jún a júl by sa malo rozhodnúť o tom, do akej miery sa bude od sponzorov vyžadovať navýšenie poplatkov," doplnil SportBusiness.



Podľa pôvodného rozpočtu OH 2020 mali domáci partneri uhradiť 3,3 miliardy dolárov, čiže viac než polovicu zamýšľaného rozpočtu. Ten sa pohyboval na úrovni 5,9 miliardy USD. Tieto čísla o rok určite nebudú platiť a výrazne sa navýšia.