Rodina Širokých končí po štvrťstoročí. Klub predávajú aj s dlhmi

Nový majiteľ bude známy už o pár dní.

12. jún 2020 o 17:02 TASR

BRATISLAVA. HC Slovan Bratislava má v priebehu júna zmeniť majiteľa. Na predaj je nielen akciová spoločnosť, ale aj občianske združenie, ktoré má v kompetencii mládež v tomto hokejovom klube.

V súčasnosti sú majitelia Juraj Široký st. a Juraj Široký ml. To by sa však malo zmeniť ešte v priebehu tohto mesiaca.

"Je verejným tajomstvom, že Slovan je po štvrťstoročí na predaj. Finalizujú sa rokovania, ktoré môžu vyústiť do prevodu akciovej spoločnosti a občianskeho združenia 'mládež' novému vlastníkovi. Keď v tomto smere prijmeme rozhodnutie, tak sa s tým verejnosti pochválime.

Predpokladám, že tomu tak bude ešte do konca tohto mesiaca jún," uviedol v piatok v Banskej Bystrici po schôdzi klubov Tipsport Ligy marketingový riaditeľ Slovana Milan Vajda a zároveň dodal, že klub sa momentálne nezaoberá novými zmluvami s hráčmi:

"Predaj klubu je teraz téma, ktorá nás interne najviac zaujíma. Nemáme ešte finančne vysporiadanú sezónu 2019/2020, no všetky záväzky uznávame a práve aj tieto záväzky by mali byť súčasťou predajnej ceny klubu."

Vajda: Hokej v Európe je o divákoch

Bratislavský Slovan sa zároveň pridal k iniciatíve klubov TL, aby straty z predčasne ukončenej sezóny kompenzoval nielen Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH), ale aj štát.

Opatrenie vlády SR, že od júla do konca roka môže prísť na štadión maximálne tisíc divákov, považuje Vajda za neprijateľné: "Celý hokej v Európe je postavený na divákoch. Jedine z príjmu od divákov a z marketingu sa dá klub financovať. Pre Slovan by malo obmedzenie o počte divákov na číslo tisíc drastické následky. Hráme hokej vo veľkej a drahej hale.

Platíme komerčný nájom za každú jednotku ľadu, takže tisícka ľudí na jednom zápase je pre nás absolútne likvidačná. Máme k dispozícii dlhodobý priemer návštevnosti, z ktorého vieme vypočítať, s akou personálnou obsadenosťou štadióna vieme vstúpiť do sezóny.

Niekde medzi 30 až 50 percentami by sme to vedeli ustáť. Bola by to možno sezóna s najnižším rozpočtom Slovana Bratislava v novodobej histórii, ale išlo by zároveň o sezónu, ktorá by nás preklenula azda do lepších časov."

Peniaze zo zväzu by mali ísť na mládež

V Slovane si nateraz nepripúšťajú možnosť, že by do novej sezóny 2020/2021 nevstúpili:

"Ak by sa nehrala súťaž v plnej verzii od októbra tohto roka, tak kompenzáciu vidíme skôr z verejných prostriedkov, nie zo zväzových. Zastávame totiž názor, že peniaze zo zväzu by mali byť využité primárne na mládež.

V budúcom roku oslavujeme sté výročie založenia Slovana, ako i hokeja v Bratislave. Takže by sme chceli nasledujúcu sezónu odohrať čo najčestnejšie tak, aby sme mohli v ďalšom období skutočne niečo oslavovať."