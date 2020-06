Schumacher podstúpi risk. Je to úplne iný človek, upozorňuje lekár

Krv mu odoberú priamo zo srdca.

13. jún 2020 o 15:52 SITA

BRATISLAVA. Niekdajší fenomenálny nemecký pretekár F1 Michael Schumacher si bude musieť počkať na operáciu s využitím kmeňových buniek.

Jeho rodina sa podľa britského denníka The Guardian rozhodla, že ho pre pandémiu koronavírusu zatiaľ nepošle do nemocnice.

Hneď, ako to situácia dovolí, by však Schumacher mal podstúpiť spomenuté inovatívne ošetrenie.

Riskantný zákrok

Kolízia na lyžiach spred siedmich rokov mala pre Schumachera fatálne následky. Utrpel pri nej závažné poranenie hlavy, podrobil sa mnohým operáciám a dokonca ho istý čas udržiavali v umelom spánku.

Z neho sa prebúdzal viac ako päť mesiacov.

Momentálne sa oňho starajú v jeho dome vo Švajčiarsku bez zverejňovania špecifikácie zmien v zdravotnom stave.

Podľa nepotvrdených informácií dokáže 51-ročný Schumacher urobiť malé pohyby končatinami, ale na to, aby fungoval bez obmedzení, to nestačí.

Práve z tohto dôvodu sa jeho najbližší rozhodli pre operáciu pomocou kmeňových buniek.

Pri tomto riskantnom zákroku dochádza k narušeniu nervového systému človeka, pacientovi odoberú krv zo srdca a transplantujú ju do mozgu.

Nikdy sa vraj nevráti do normálneho života

Teória predpokladá, že keď sa všetko podarí, Schumacher by sa mohol vrátiť do dobrej kondície a časom aj do normálneho života.

Taliansky neurochirurg Nicola Acciari však poukazuje na to, že prax býva často odlišná.

Súvisiaci článok Liečba ho vyšla na vyše 20 miliónov. Schumacher má päťdesiatku Čítajte

"Michael trpí stratou svalovej hmoty a osteoporózou. V jeho organizme došlo k veľkým zmenám. Teoreticky sa bude schopný postaviť na nohy, ale nikdy sa nevráti do normálneho života," povedal Acciari pre Contro Copertina, jeho slová citoval aj web sport.pl.

"Zmeny vo svalovej štruktúre sú nezvratné. Účinky takého vážneho poškodenia mozgu nemožno zvrátiť. V súčasnosti je to úplne iný človek ako ten, na ktorého si pamätáme," pokračoval.

Kmeňové bunky sa využívajú aj pri liečení rakoviny, pričom ich využívanie v ostatných 20 rokoch prináša stále lepšie výsledky.

"Veda v ostatných dvadsiatich rokoch zaznamenala obrovský pokrok v oblasti liečby kmeňovými bunkami. To však nemení nič na skutočnosti, že o ľudskom mozgu stále vieme veľmi málo. Nie sme schopní predpovedať, aké to prinesie výsledky," dodal Acciari.