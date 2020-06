Tréner DAC zažil najlepší debut v kariére. Mužstvo chce posunúť na novú úroveň

Dunajská Streda vysoko zdolala Michalovce.

14. jún 2020 o 9:01 TASR

DUNAJSKÁ STREDA. Nemec Bernd Storck zažil na Slovensku výsledkovo najvydarenejší debut vo svojej kariére futbalového trénera.

Pri sobotňajšej premiére na lavičke FC DAC 1904 Dunajská Streda si v 1. kole skupiny o titul vo Fortuna lige pripísal triumf nad MFK Zemplín Michalovce 5:0.

Päťdesiatsedemročný Storck mohol sláviť napriek tomu, že na zoznámenie sa s novými zverencami mal málo času. Kormidla sa oficiálne ujal 1. júna:

"Nepamätám si, že by som v prvom zápase na lavičke niektorého tímu dosiahol takéto vysoké víťazstvo. Výsledok je pekný, pre mňa je však dôležitý spôsob, akým sme sa k nemu dopracovali. Je to dobrý základ, na ktorom môžeme stavať v nasledujúcich týždňoch, aby sme mužstvo posunuli na novú úroveň.

Nemyslím na seba, ale na tím. Po takom dlhom období problémov s koronavírusom sme spolu absolvovali len dva týždne prípravy. Do tímu vkladám veľkú dôveru."

Divkovič strelil hetrik

Hráči sa bývalému koučovi kazašskej, maďarskej reprezentácie či belgických klubov Excel Mouscron a Cercle Bruggy odvďačili za dôveru päťgólovou nádielkou.

O tri zásahy sa presnými strelami postaral chorvátsky útočník Marko Divkovič, pre ktorého to bol vo veku 21 rokov premiérový hetrik v kariére: "Som veľmi šťastný. Bolo ťažké nastúpiť po takej dlhej prestávke, ale som hrdý na seba aj na mužstvo.

V prvom polčase sme nehrali tak dobre, ale to je normálne po tom, ako sme nehrali tri mesiace. V druhom polčase sme ukázali kvalitu a to, že sme lepšie mužstvo. Každý deň sme čakali na návrat, boli sme pripravení už tri, štyri týždne."

Oslavovali pred štadiónom

Pre obmedzenia počtu ľudí na športových podujatiach mohlo domáci triumf v MOL Aréne sledovať len 319 priaznivcov Dunajskej Stredy.

"Keby sme vyhrali 5:0 pred plným štadiónom, bolo by to fantastické. Táto situácia však nie je iba v tejto krajine, je to všade.

Musíme dúfať, že v nastávajúcich dňoch a týždňoch budú štadióny otvorenejšie, aby sme si mohli vychutnať úspechy s fanúšikmi. Mužstvo vyšlo po zápase pred štadión oslavovať s fanúšikmi, ktorí prišli," prezradil Storck na tlačovej konferencii.

Chcú hrať pre divákov

Na prázdnej tribúne oproti hlavnej sa vynímal transparent "Vráťte nám náš futbal". Jeho význam vysvetlil manažér pre vonkajšie vzťahy DAC Krisztián Nagy.

"Je to spoločná iniciatíva klubov Fortuna ligy s jednoznačným odkazom, aby sme mohli hrať futbal s divákmi, ako predtým. Slogany bežali aj na ostatných štadiónoch, takže veríme, že spoločnými silami s Úniou ligových klubov (ÚLK) a Slovenským futbalovým zväzom (SFZ) sa podarí dosiahnuť to, po čom všetci túžime," povedal Nagy a TASR informoval aj o ďalšej plánovanej iniciatíve:

"Jedným z ďalších krokov bude spustenie webstránky, kde budú participovať všetky kluby. Fanúšikovia budú môcť podpísať petíciu a veríme, že sa nezbierajú desaťtisíce podpisov, aby sme mali ďalší argument, že je tu naozaj záujem verejnosti."