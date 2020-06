Atletico nezvládlo zápas v Bilbau, remizovalo už tretíkrát za sebou

Presadil sa Diego Costa.

14. jún 2020 o 16:09 TASR

MADRID. Futbalisti Atletica Madrid zaváhali v nedeľňajšom zápase 28. kola španielskej La Ligy na pôde Athletica Bilbao a domov si odniesli len bod po výsledku 1:1.

Pre tím z hlavného mesta to bola už tretia remíza v sérii a so 46 bodmi figuruje až na 6. priečke tabuľky. Rovnako majú na konte aj piate Getafe a štvrtý Real Sociedad, no ten má k dobru večerný zápas s Osasune.

Prvú veľkú šancu mali hostia v 13. minúte, no Yannick Carrasco nevyužil pošmyknutie brankára a jeho krížna strela išla tesne vedľa ľavej žrde. V ďalšom priebehu prebrali aktivitu domáci hráči, ktorí mali do konca zápasu výrazné vyššie držanie lopty aj viac striel.

V 25. minúte hlavičkoval po rohu Inaki Williams, Jan Oblak si s jeho pokusom poradil. V 33. minúte mal brankár hostí po rovnakej akcii, ale hlavičke Ikera Muniaina oveľa viac práce a prstami vytesnil loptu mimo tri žrde.

O štyri minúty neskôr už kapituloval, keď si Muniain nabehol do šestnástky na prízemný center z ľavej strany a poslal ho do siete. Domácim však vydržalo vedenie len dve minúty, Koke vysunul za obranu Diega Costu a ten si s brankárom poradil rutinérsky.

V druhom polčase sa hralo opatrnejšie, oba tímy dobre bránili a tak ubudlo aj šancí. Hrať dopredu sa snažili najmä domáci, Atleticu sa kombinácie príliš nedarilo.

Na prvú veľkú možnosť sa čakalo až do 79. minúty, keď sa Santiago Arias dostal na hranici päťky k odrazenej strele, ale nedokázal prekonať brankára Unaia Simona. V ďalších minútach už gól nepadol. Bilbao nenatiahlo víťaznú sériu na tri zápasy a s 38 bodmi figuruje na 10. priečke.

La Liga 2019/2020 - 28. kolo - výsledky - nedeľa

Athletic Bilbao - Atletico Madrid 1:1 (1:1)

Góly: 37. Muniain - 39. Costa