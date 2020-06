Nevidím dôvod, prečo by som necestoval na US Open, vraví slovenská jednotka

Andrej Martin objavil novú vášeň.

15. jún 2020 o 18:35 Miloslav Šebela

Tenisti sa po koronakríze vrátili na kurty ako jedni z prvých športovcov. A keďže medzinárodné turnaje sa nekonajú, Slovenský tenisový zväz pripravil pre domácich hráčov sériu turnajov.

Prvý štartuje v stredu 17. júna na kurtoch TK Slovan Bratislava. Nastúpi na ňom aj aktuálna mužská jednotka vo dvojhre ANDREJ MARTIN.

Aby si turnajovú sériu spestril, sľúbil, že na každý bude cestovať vlastnými silami – na bicykli. Aj do Piešťan, Žiliny a Prešova. "Zopár ľudí sa už prihlásilo, že by to so mnou radi odjazdili. Možno vznikne aj menší pelotón," vraví.

Ako vám napadlo, že na turnaje na Slovensku pôjdete na bicykli?

Bral som to tak, že by to mohla byť súčasť prípravy na turnaje na profesionálnom okruhu, ktoré sa hádam čoskoro začnú. Vďaka tejto sérii turnajov som si povedal, že sa všade presuniem na bicykli a spravím si z toho istú výzvu.

Veľmi sa na to teším. Sme naspäť v istom turnajovom kolotoči, aj keď je panuje oveľa uvoľnenejšia atmosféra.

Séria turnajov STZ Séria Peugeot Tennis Tour by Fortuna bude zložená z piatich turnajov. Dva sa uskutočnia v Bratislave (na kurtoch Slovana a Slávie STU), po jednom turnaji v Piešťanoch, Žiline a v Prešove. Predstaví sa na nej po šestnásť mužov i žien. Prvý turnaj Bratislava Open 2020 sa koná od 17. do 20. júna na kurtoch Slovana Bratislava. Predstavia sa slovenské jednotky Andrej Martin, Viktória Kužmová aj Filip Polášek. V ženskej dvojhre dokonca nastúpi aj svetová osmička Belinda Benčičová. Turnaj má dotáciu 20 000 eur, víťazi dostanú 3000 eur, finalisti 1500. Vo štvorhre si víťazi rozdelia 1000 eur, finalisti 500.

Akú najdlhšiu jazdu ste absolvovali?

Z Jánovej Lehoty pri Žiari nad Hronom som prešiel do Čierneho Balogu. Bolo to asi 120 kilometrov. To bolo najviac, koľko som prešiel za deň.

Cesta do Prešova na bicykli bude zrejme náročná. Z Bratislavy to je približne 400 kilometrov. Ako budete pripravení na zápasy po takejto ceste?

Uvidím. Bude to nová skúsenosť. Rád zbieram nové skúsenosti. Táto slovenská séria turnajov nebude pre mňa výsledkovo taká dôležitá.

Som zvedavý, čo to so mnou spraví. Chcem to spojiť aj s charitatívnou myšlienkou a všetky prémie, ktoré sa mi na týchto piatich turnajoch podarí získať, by som chcel venovať nejakej miestnej organizácii.

Váš plán s cestovaním na turnaje na bicykli zatiaľ vyzerá ako jednosmerný lístok. Z turnajov pôjdete späť autom?

Toto som úplne nedomyslel.