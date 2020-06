Organizátor OH chce hry za každú cenu. Aj keby ich mali opäť posúvať

Iní vravia, že odklad už nie je možný.

16. jún 2020 o 11:25 SITA

TOKIO. Podľa Harujukiho Takahašiho z organizačného výboru OH v japonskom Tokiu by ani prípadný ďalší odklad olympijských hier nemal znamenať ich zrušenie.

Pôvodne sa mali OH v Tokiu konať v lete 2020, no pandémia koronavírusu zapríčinila ich odklad o jeden rok. To si vyžiadalo nielen mnoho zmien v organizácii podujatia, ale aj mimoriadne náklady.

Očakáva sa, že OH v roku 2021 budú stať o 2 až 6 miliárd USD viac, ako keby sa konali v lete 2020. Väčšiu časť pritom zaplatia japonskí daňoví poplatníci.



"Prioritou by mala byť spoločná snaha, aby sa olympiáda uskutočnila v lete 2021. Ak by to nebolo možné, mali by sme pracovať na ďalšom odklade," povedal Takahaši v rozhovore pre japonský denník Nikkan Sports.



Vyjadrenie Takahašiho je v priamom rozpore s názormi prezidenta Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomasa Bacha či šéfa organizačného výboru Jošira Moriho.

Obaja zastávajú názor, že ďalší odklad OH už nie je možný. V takom prípade by prišlo k úplnému zrušenie OH v Tokiu.