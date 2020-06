Hancka chvália. Ale šesť miliónov je šialená suma, tvrdí bývalý hráč

Dávid Hancko sa udomácňuje na poste stopéra v Sparte Praha.

17. jún 2020 o 14:36 SITA

Odkedy sa 22-ročný slovenský reprezentant presunul z pozície krajného obrancu do stredu defenzívnej línie, ide mu to oveľa lepšie. Tvrdí to bývalý český reprezentant Martin Jiránek, ktorému sa Hanckove veľmi pozdávajú.

"Sparta ho brala ako krajného beka, ale na stopérovi hrá oveľa lepšie. Myslím si, že je to hráč, ktorý by sa Sparte mohol do budúcnosti vyplatiť. Je to ľavonohý futbalista, snaží sa podporovať útok a aj zakončovať," skonštatoval Jiránek pre isport.blesk.cz.

Problémom v prípade rodáka z Prievidze môže byť to, keďže je v Prahe na ročnom hosťovaní z Fiorentiny. Ak ho chce Sparta získať na prestup, mala byť zaplatiť až 160 miliónov českých korún, čiže viac ako šesť miliónov eur.

"Bolo by to šialené, ak by ho Sparta kúpila za také peniaze. Je to perspektívny mladý hráč, ale je to len obranca, nie stredopoliar či útočník. Jeho hodnota je 30 až 40 miliónov korún (približne 1,5 milióna eur - pozn.). Bola kríza a ceny všetkých hráčov padli," uviedol Jiránek.