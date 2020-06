Hororová šou: David Luiz pokazil, čo mohol a Arsenal prehral

Brazílčan sa po prehre kajal.

18. jún 2020 o 10:13 SITA

BRATISLAVA. Najprv nechcená asistencia pri góle Raheema Sterlinga, potom stiahnutie Riyada Mahreza v šestnástke okorenené gólom z pokutového kopu a aj červenou kartou.

David Luiz pobudol na trávniku ani nie 25 minút čistého času a s trochou zveličenia - pokazil, čo mohol.

Súvisiaci článok Jastrabie Oko neuznalo jasný gól v Premier League Čítajte

Brazílsky obranca absolvoval po 100-dňovej prestávke vo futbalovej Premier League zápas, na ktorý by najradšej zabudol. Jeho tím prehral pred prázdnymi tribúnami Etihad Stadium s domácim Manchestrom City 0:3 a práve 33-ročný stopér bol hlavnou príčinou neúspechu hostí.

Spôsobil som prehru, priznal

"Hororová šou Davida Luiza viedla k neúspechu The Gunners. Hostia nepreukázali dostatok bojovnosti na to, aby mohli pomýšľať na návrat na priečky znamenajúce futbalovú Európu," napísal Daily Mail. "Arsenal zaplatil za chyby Davida Luiza, ale tak to vo futbale chodí," pridal sa The Guardian.

"Je to moja chyba, ja som spôsobil prehru. Mužstvo si počínalo výborne, najmä počas oslabenia s desiatimi mužmi na ihrisku. Náš tréner je skvelý, mužstvo úžasné, bola to len moja chyba," sypal si po zápase popol na hlavu David Luiz, cituje ho aj portál BBC.

Brazílčan, ktorý prišiel vlani v lete z Chelsea za 8 miliónov libier, ani len nefiguroval v základnej zostave Arsenalu.

V 24. minúte však musel na trávnik, lebo sa zranil španielsky stopér hostí Pablo Mari.

Londýnčania držali proti úradujúcemu majstrovu čisté konto až do nastaveného času prvého polčasu, keď prišiel center najlepšieho muža zápasu Kevina de Bruyneho, nešťastné "sklepnutie" Luiza do behu Sterlingovi, ktorý z ideálnej krídelnej pozície prestrelil Bernda Lena.

Arsenal vraj miluje

Z druhého polčasu ubehli len štyri minúty, keď Luiz ovplyvnil históriu zápasu po druhý raz a po držaní Mahreza De Bruyne z penalty zvýšil náskok favorita na 2:0.

Červená karta pre nešťastníka Luiza zároveň znamená, že si už do uplynutia zmluvy nezahrá za Arsenal.

Aktuálny kontrakt mu vyprší koncom júna.

"Veľmi by som chcel naďalej hrať za Arsenal a tréner to vie. Chce ma tu udržať. Momentálne je to také, že o 14 dní sa končí moja zmluva. Lenže Arsenal milujem a chcem tu zostať. Nechcem to použiť ako výhovorku na dnešný zápas, ale taká je pravda. Budem naďalej tvrdo trénovať," vyhlásil Luiz pre Sky Sports.

Liverpool ešte neoslavuje

Tréner Arsenalu Mikel Arteta nezvykne kritizovať jednotlivcov ani po zjavne nevydarenom zápase.

A výnimku neurobil ani teraz, keď David Luiz vyložene pokazil prvý zápas jeho tímu po koronaprestávke. Arteta povedal, že tento výkon nebude mať vplyv na prípadné uplatnenie opcie v Brazílčanovej zmluve.

Súvisiaci článok Konečne budú môcť zabojovať. Futbalisti spoznali dátum barážového zápasu proti Írsku Čítajte

"David rozprával v šatni a bol veľmi úprimný. Môj názor sa nezmenil od momentu, keď som prevzal toto mužstvo a nezmení sa ani po jednom ťažkom výkone," uviedol Arteta.



Triumf ManCity nad Arsenalom znamená, že FC Liverpool sa tento týždeň ešte nebude tešiť z majstrovského titulu, a to ani v prípade nedeľňajšieho víťazstva v mestskom derby nad Evertonom.

Aktuálne má FC Liverpool na čele tabuľky náskok 22 bodov pred ManCity a zápas k dobru. Podľa pozorovateľov je však len otázka času, kedy sa mužstvo vedené Jürgenom Kloppom dočká prvého titul pre FC Liverpool po 30 rokoch.