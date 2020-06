Vírus zabil v krajine 35 000 ľudí. Pri návrate ligy budú v akcii aj Slováci

Najvyššia talianskej futbalová súťaž pokračuje dohrávkami 25. kola.

19. jún 2020 o 13:04 TASR

RÍM. V najvyššej talianskej futbalovej súťaži sa končí trojmesačná prestávka, ktoré si vynútila pandémia nového koronavírusu.

Už vo víkendových dohrávkach 25. kola budú v akcii aj slovenskí reprezentanti, v sobotu nastúpi Parma s Jurajom Kuckom na ihrisku FC Turín (19.30) a v nedeľu sa predstavia Sassuolo s Lukášom Haraslínom na pôde Atalanty Bergamo (19.30) i Inter Miláno s Milanom Škriniarom doma proti Sampdorii Janov (21.45).

Hrá sa aj v Bergame či Miláne

Serie A prerušili pre pandémiu v marci a v apríli sa jej obnovenie javilo iba ako utópia. Taliansko bolo v tom čase najzasiahnutejšou krajinou v Európe a počet tamojších obetí ochorenia COVID-19 sa vyšplhal takmer na 35.000.

Situácia sa však zlepšila vďaka prísnym zdravotným protokolom a koncom mája mohol minister športu Vincenzo Spadafora oznámiť termín reštartu. Cez víkend sa hrá v Bergame či Miláne, mestách, ktoré boli epicentrami nákazy v krajine.

"V týchto časoch bolo najdôležitejšie zdravie všetkých ľudí. Som však veľmi rád, že sa život vracia do starých koľají a s ním sa začína opäť aj futbal a Serie A. My hráči sa už tešíme po dlhej pauze na zápasy a verím, že sme čo najlepšie pripravení," povedal Škriniar, ktorého mužstvo sa vráti do súťaže na tretej priečke a v hre je stále aj v Európskej lige: "Po vypadnutí z pohára nám zostali liga a Európska liga. Čaká nás ešte veľa zápasov v krátkom čase, takže sa ešte môže udiať čokoľvek a my musíme byt pripravení bojovať do konca."

Lazio tlačí na Juventus

V ešte lepšej pozícii sa nachádza Lazio Rím, kde pôsobí aj ďalší slovenský reprezentant Denis Vavro.

Najpríjemnejšie prekvapenie doterajšieho priebehu ročníka zaostáva na druhom mieste za vedúcim Juventusom Turín o jediný bod a najvážnejšie ohrozuje nadvládu úradujúceho majstra, ktorá trvá už osem sezón.

"V minulej sezóne skončilo Lazio na ôsmom mieste. V tomto ročníku bolo jedným z cieľov vybojovať si miestenku do Ligy majstrov. Teraz, pred reštartom súťaže, sme na druhej priečke so stratou jedného bodu na Juventus a chceme zabojovať o titul," vyhlásil Vavro na oficiálnej stránke Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Ešte pred obnovením ligy dohrali v Taliansku národný pohár Coppa Italia. V stredajšom finále neuspel Juventus, keď po bezgólovej remíze nestačil na SSC Neapol v jedenástkovom rozstrele.

Dohrávky 25. kola Serie A Sobota 20. júna, 19.30 h: FC Turín - Parma Calcio /KUCKA/, 21.45 h: Hellas Verona - Cagliari Calcio Nedeľa 21. júna, 19.30 h: Atalanta Bergamo - Sassuolo Calcio /HARASLÍN/, 21.45 h: Inter Miláno /ŠKRINIAR/ - Sampdoria Janov

Na víťaznej strane absentoval pre zranenie slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka. "Zatiaľ trénujem len individuálne, lebo mám natrhnutý ľavý predný stehenný sval.

Klubové ciele sa nezmenili, zostali rovnaké, aké boli pred koronakrízou. Chceli sme uspieť v Talianskom pohári, čo sa nám podarilo, a teda jeden z cieľov sme splnili. A teraz sa ideme pobiť o to, aby sme sa prebojovali do Ligy majstrov, aj keď to bude ťažké," povedal Lobotka, ktorého tím figuruje na šiestej priečke.

Po absolvovaní dohrávok zostane pred všetkými účastníkmi Serie A tucet kôl. Juventus a Lazio sa stretnú v Turíne 20. júla. Rimania už tabuľkového lídra zdolali v tomto ročníku dvakrát, v súboji o Taliansky superpohár, ako aj v lige na Olympijskom štadióne v hlavnom meste (3:1).

Navyše, v kádri obhajcu titulu majú zdravotné problémy kapitán Giorgio Chiellini, Gonzalo Higuain, Alex Sandro a Sami Khedira. Tréner Maurizio Sarri sa bude spoliehať predovšetkým na Cristiana Ronalda, ktorý má na konte 21 gólov. O šesť viac však nastrieľal Ciro Immobile z Lazia.

"Po prehre v pohárovom finále som hráčom nehovoril nič. Všetci sme boli veľmi nahnevaní a sklamaní, momentálne je vhodnejšie mlčať," citovala Sarriho agentúra AFP.

Taliani majú aj plán B

Vedenie súťaže pripravilo aj plán B pre prípad opätovného prerušenia, no jeho hrozba sa znížila po tom, ako talianska vláda prijala nový zdravotný protokol. Podľa neho musí karanténu podstúpiť výlučne nakazená osoba, nemusí do nej ísť na štrnásť dní celý tím.

Okrem play off je v zálohe aj vzorec na výpočet konečného poradia, ak by sa sezóna nemohla dohrať na trávnikoch. Rátať sa budú body, ktoré mali mužstvá na konte v čase prerušenia, plus simulácia na základe priemerného bodového zisku doma a vonku, ktorý bude znásobený počtom zostávajúcich stretnutí.

"Je to bláznivé, ako keby sme boli na univerzite Normale v Pise," povedal prezident Talianskej futbalovej federácie (FIGC) Gabriele Gravina.

Slováci pôsobiaci na Apeninskom polostrove potvrdili, že ich na koronavírus testujú každé tri, štyri dni. "Rozhodnutie, že sa reštartuje futbal v Taliansku, vnímam pozitívne. Je super, že znova budeme hrať," dodal Haraslín.

Jeho Sassuolo figuruje na jedenástej pozícii, o dve miesta vyššie je Kuckova Parma. Naklonené to má Brescia s Nikolasom Špalekom, ktorá je posledná s deväťbodovým mankom na záchranu medzi elitou.