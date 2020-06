Koník: Kmotrík mal pocit, že naňho útočím. Som rád, že dodržal slovo

Veci hovorím vždy na rovinu, tvrdí.

21. jún 2020 o 20:35 Juraj Berzedi

Keď v minulosti bývalý šéftréner mládeže Slovana Bratislava kritizoval pomery v najslávnejšom slovenskom klube, vzniklo z toho veľké haló. "To, čo som vtedy povedal, bolo možno na niečo dobré. Kompetentní ľudia si uvedomili veľa vecí a za posledné obdobie sa mnohé zlepšilo," tvrdí futbalový tréner VLADIMÍR KONÍK.

Slovan má v slovenskej lige jednoznačne najväčší rozpočet a najdrahších hráčov s najväčšími platmi. Je zisk titulu preňho povinnosťou?

Nenazval by som to povinnosťou. Vyhrať akúkoľvek súťaž, či je to prvá liga, alebo štvrtá, je nesmierne náročné. Kto to nezažil, nedokáže to precítiť. Ligová súťaž je dlhá, kluby majú nejakú koncepciu. A keď sú ciele čo najvyššie, ako v prípade Slovana, vzniká stresové prostredie. Slovan hral na viacerých frontoch - Európska liga, domáca súťaž i Slovenský pohár. Aj preto si treba úspech vážiť. Slovan mal však na slovenské pomery vytvorené také exkluzívne podmienky, že náročnejšie by bolo titul nezískať ako získať.

Väčšina slovenských klubov má ambície vychovávať hráčov. Zrejme len Slovan a Dunajská Streda sú tímy s európskymi ambíciami. Nie je to málo?

Keď to trochu pritiahnem za vlasy, Slovan sa v domácej súťaži za pol roka možno päťkrát spotí. Z hľadiska konkurencie to nie je veľmi dobré. Slovan potrebuje, aby sa liga skvalitnila. V súčasných podmienkach to dosiahneme, ak sa liga zúži a vytvorí sa profesionálne prostredie. Teraz je to podmienené aj pandémiou, ktorá zasiahla celú spoločnosť, nielen šport.

Ak chce byť Slovan úspešný na európskej scéne, potrebuje zdatných súperov. Pred začiatkom súťaže len majiteľ DAC Dunajská Streda Oszkár Világi vyhlásil, že chcú hrať o titul. Po niekoľkých kolách sa však jeho myšlienka rozplynula. Žilina pracuje stále s mladými hráčmi. Ich koncepcia je vychovávať hráčov na transfer. V boji o titul je Slovan výrazne izolovaný.

Zdá sa, že v súčasnosti je Slovan taký silný, že by vyhral titul asi aj s náhradníkmi. Čo si o tom myslíte?

V kádri, ktorý má Slovan k dispozícii, je zložité povedať, kto je náhradník. Je to silný výraz. Manažmentu Slovana sa podarilo vytvoriť silné konkurenčné prostredie. Dali dohromady výber hráčov, z ktorých môže každý kedykoľvek zasiahnuť do zápasu a mužstvo nebude slabšie. To je obrovská výhoda oproti ostatným tímom. Niektoré posty má Slovan nielen zdvojené, ale aj strojené. V minulosti som kritizoval, že v Slovane sú legionári, ktorí nemajú dostatočnú kvalitu.