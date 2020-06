Boli v nočnom klube aj hrali basketbal. Teraz sú tenisti pozitívni

Koronavírus potvrdili u štyroch ľudí z Adria Tour.

22. jún 2020 o 12:38 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Podávali si ruky, aj sa objali ako tisíckrát pri bežných zápasoch a z hľadiska tlieskali svetovým tenistom diváci natlačení jeden vedľa druhého.

Okrem toho si spoločne zahrali futbal, basketbal, vyrazili si aj do nočného klubu ešte pred týždňom v Belehrade a tešili sa, že život sa vracia späť do normálu a opatrenia sa uvoľňujú.

Lenže nedeľňajšie finále v rámci exhibičnej série Adria Tour v Zadare sa už neodohralo, pretože u bulharského tenistu Grigora Dimitrova potvrdili koronavírus SARS-CoV-2.

Ukončenie turnaja oznámil fanúšikom riaditeľ podujatia Goran Ivaniševič s tým, že ide o ochranu zdravia návštevníkov aj účastníkov podujatia.

Kyrgios: Ignorovali opatrenia

Dimitrov sa necítil dobre už počas zápasu proti Čoričovi, čo potvrdil aj test o pár hodín neskôr.

„Ospravedlňujem sa za nepríjemnosti, ktoré som spôsobil,“ napísal Dimitrov. Jeden pozitívny prípad by nepriniesol nič dramatické, lenže počas zápasov boli tenisti v celkom úzkom kontakte, čo potvrdili ďalšie testy.

V pondelok už mali ochorenie ďalší traja ľudia - Borna Čorič, kondičný tréner Novaka Djokoviča Marko Paniki a kondičný tréner Dimitrova Kristijan Groh.

V Zadare a predtým v Belehrade sa predstavili napríklad aj Andrej Rubľov, Alexander Zverev, Marin Čilič, Novak Djokovič a ďalší. Po potvrdení ochorenia u Dimitrova sa nechalo otestovať 22 ľudí, z nich 19 bolo negatívnych.

„Hrozná hlúposť robiť takúto exhibíciu,“ komentoval novinky Austrálčan Nick Kyrgios podľa BBC. „Takto to dopadne, keď ignorujete všetky bezpečnostné postupy. To nie je vtip,“ dodal.

Exhibičný turnaj v Zadare Adria Tour je príkladom, aké nebezpečné môžu byť aj malé pochybenia pri dodržiavaní opatrení na zamedzení šírenia vírusu.

Djokovič sa nenechal otestovať

Štyri pozitívne testy nemusia byť konečným výsledkom. Dominic Thiem, ktorý sa predstavil na turnaji v Belehrade, necestoval do Zadaru, ale do Francúzska, kde hral tento týždeň na inom turnaji.

A jeden z organizátorov exhibícií Novak Djokovič napríklad vyšetrenie nepodstúpil. Nemal vraj žiadne príznaky ochorenia a odletel s rodinou domov do Belehradu.

Organizátori však radia, aby všetci ľudia, ktorí strávili s Dimitrovom viac ako desať minút, boli v dobrovoľnej karanténe aspoň štrnásť dní.

Organizovanie turnajov s nízkymi opatreniami a plným hľadiskom kritizovali už uplynulý týždeň, keď sa hralo v Belehrade. Djokovič na to reagoval, že on nenesie zodpovednosť za to, aké opatrenia treba prijať.

„Môžete nás kritizovať a tvrdiť, že to je nebezpečné. Lenže nie je na mne, aby som súdil, čo pre naše zdravie dobré a čo nie. Robíme len to, čo nám srbská vláda umožňuje,“ tvrdil pred týždňom Djokovič.

Pre tenis to nie sú najlepšie správy, keďže v auguste by sa mala nanovo otvoriť sezóna a dokonca by sa mal uskutočniť aj US Open. Viacerí tenisti však vyjadrili obavy a zrejme do New Yorku nepocestujú.