Benčičová: Žijem cirkusový život. Do Tatier si idem oddýchnuť

Na Bratislava Open vyhrala dvojhru aj štvorhru.

22. jún 2020 o 20:35 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. V pavúku tenisového turnaja Bratislava Open boli v mužskej i ženskej časti len dve zahraničné vlajočky popri desiatke slovenských – ruská a švajčiarska.

Hoci mali domáci hráči na kurtoch TK Slovan veľkú prevahu, dva tituly si vybojovala zahraničná hviezda – Belinda Benčičová.

Keďže sa už dlhšie pripravovala v Bratislave, využila ponuku od organizátorov a nastúpila na prvom turnaji série, ktorý pripravil Slovenský tenisový zväz.

Dva tituly v priebehu dvoch hodín

Vyhrala všetky zápasy. Na Bratislava Open okrem titulu vo dvojhre uspela aj vo štvorhre, kde nastúpila so 17-ročnou Anikou Jaškovou.

„Vždy je to skvelé, keď môžete zdvihnúť nad hlavu trofej. Som veľmi rada, že som si mohla zahrať. Boli to kvalitné zápasy,“ komentovala Benčičová po zisku prvého titulu vo dvojhre.

Vo finále nastúpila proti Viktórii Kužmovej a vyhrala hladko 6:2, 6:3.

„S Viki spolu často trénujeme a vždy sú to vyrovnané sparingy. No zápas sme doteraz nikdy nehrali. Až dnes. Bola som na ňu dobre pripravená. Hrá rýchlo a dobre podáva. Proti nej je to vždy o prvých dvoch loptách,“ komentovala s úsmevom víťazstvo.

Po krátkej prestávke, cez ktorú sa fotila s fanúšikmi, nastúpila na štvorhru, v ktorej zvíťazila proti sestrám Viktórii a Kataríne Kužmovým.

Do Tatier si ide oddýchnuť

Benčičová je dcérou slovenských emigrantov, ktorí sa presťahovali do Švajčiarska. Hoci vyrastala v novej krajine, vždy mala ku Slovensku blízko. Má tu rodinu, kamarátov a počas koronakrízy sa dokonca dočasne presťahovala na Bratislavy.

„Toto je najdlhšie obdobie, aké som zatiaľ strávila na Slovensku. Rozhodla som sa tu stráviť viac času kvôli priateľovi.