Česko má novú Popolušku. Vyzve Slovenku, ktorá mala vážnu nehodu

Szabová sa riadi vlastnými pravidlami.

2. júl 2020 o 16:32 Igor Dopirák

BRATISLAVA. Na kamerovom zázname je vidieť, ako sa cisterna prevážajúca palmový olej po zrážke prevráti na bok.

Následne do nej vrazia dve autá, ďalšie sa jej len tesne vyhnú.

Článok pokračuje pod video reklamou

Pred ôsmimi mesiacmi šlo slovenskej zápasníčke Lucii Szabovej o život. Bola účastníčkou tragickej nehody na českej diaľnici D1, pri ktorej zhorel človek.

Dodávka, v ktorej sa viezla spolu s ďalšími bojovníčkami MMA, sa dostala do priamej zrážky s cisternou.

"Človek veľmi rýchlo zabúda a život ide ďalej. Vôbec sa k tomu nevraciam a nemyslím na to. K ničomu by mi to nebolo," priznala Szabová nedávno pre iSport.cz.

Majsterka Slovenska zdolala majsterku sveta

Pri októbrovej nehode si natrhla väzy v ramene. Počas liečenia si ujasnila priority.

"Utvrdila som sa v tom, že keď sa dám dokopy, stavím všetko na jednu kartu - a budem sa športu venovať naplno," vravela mesiac po havárii pre Pravdu.

Svoje slová zatiaľ potvrdzuje.

Oktagon Underground Je projektom česko-slovenskej organizácie Oktagon MMA. Ide o špeciálny koncept, ktorý vznikol v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Podujatie sa začalo 16. mája a každý víkend sa uskutočnilo jedno kolo. Dohromady ich bolo šesť, pričom tri kolá boli čisto slovenské a tri čisto české. Oktagon Underground superfinále je záverečným kolom, v ktorom si v jednotlivých kategóriách zmerajú sily najlepší Slovák a najlepší Čech. Superfinále hostí v sobotu 4. júla Brno.

Vďaka veľkému odhodlaniu a silnej mentalite postúpila 22-ročná Szabová do sobotňajšieho superfinále Oktagon Underground.

V ňom ju vyzve český objav Tereza Bledá.

Pred bývalou majsterkou Slovenska v thajskom boxe však Češka musí mať rešpekt. Szabová hneď v prvom zápase na podujatí ukázala svoju silu.

Paulu Marčišovú zdolala za 22 sekúnd.

Omnoho náročnejší a špecifickejší bol pre ňu druhý súboj. V národnom finále nastúpila proti niekdajšej majsterke sveta v thaiboxe Lucii Krajčovič.

"Je mojím vzorom, veľa toho dosiahla a mám sa od nej čo učiť. Keď som začala chodiť na tréningy a prvýkrát som ju stretla, išla som hneď za ňou, či sa môžeme odfotiť," spomínala Szabová pred troma rokmi pre SME.

Krajčovičová v slovenskom finále Oktagon Underground zdolala na body.

Nechce sa biť ako v krčme

Hoci bola Szabová v thajskom boxe úspešná, prechod do MMA ju spočiatku nelákal. "Dianie v klietke sa mi zdalo príliš brutálne. Pri predstave, že niekoho na zemi dobijem, som nemala dobrý pocit," priznala pre Pravdu.

V oktagone sa preto riadi vlastnými pravidlami.