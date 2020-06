Djokovič nie je hlavný vinník, môže za to srbská vláda, bráni ho Francúz

Na turnaji sa nakazilo viacero hráčov.

23. jún 2020 o 15:22 SME.sk, SITA

BELEHRAD. Líder svetového rebríčka tenistov Srb Novak Djokovič je po exhibičnom podujatí Adria Tour terčom kritiky.

Po turnaji v chorvátskom Zadare sa totiž ukázalo, že okrem Djokoviča sa z tenistov nakazili novým koronavírusom aj Viktor Troicki, Grigor Dimitrov či Borna Čorič.

Infikované sú aj manželky Djokoviča a Troického, pričom žena druhého menovaného je tehotná.

Na prvom turnaji série v Belehrade sa porušili viaceré predpisy a normy súvisiace s prevenciou voči koronavírusu.

V hľadisku sedelo 4000 divákov bez ochrany tváre, nedodržali sa potrebné vzdialenosti a, navyše, Djokovič po zápase usporiadal hráčsku oslavu.

V jednom z belehradských klubov sa aj pri tanci zabával s ďalšími hráčmi. Za to všetko čelí narastajúcej kritike z tenisového sveta.

Na stranu Djokoviča sa ako-tak postavil ďalší účastník exhibície v Belehrade, Francúz Richard Gasquet.

"Djokovič to myslel dobre, on nie je hlavný vinník. Predsa srbská vláda, a nie on, rozhodla, že sa športové zápolenia môžu konať za účasti divákov. A Nole nešiel na úrad so zbraňou v ruke a nenútil ich, aby to povolili," vyjadril sa Gasquet.