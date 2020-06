Slovenský hráč končí s futbalom, vybral si nástup do zamestnania

Vedenie klubu požiadal, aby už nepokračoval.

23. jún 2020 o 15:33 SITA

BRATISLAVA. V utorkovom večernom pohárovom súboji proti Slovanu Bratislava absolvuje posledný zápas profesionálnej kariéry v domácom prostredí Jakub Brašeň.

Tridsaťjedenročný ľavonohý futbalista má s tímom FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble zmluvu len do konca júna. Sám požiadal vedenie klubu o to, aby už nepokračoval, keďže od 1. júla nastupuje do zamestnania.

Definitívnu bodku za kariérou dá počas víkendu v ligovom súboji na pôde FK Pohronie.

Má príležitosť v zaujímavej práci

Súvisiaci článok ONLINE: Slovan má finále na dosah, Zlaté Moravce sa pokúsia o zázrak Čítajte

"Nad týmto rozhodnutím som uvažoval už dávnejšie. Naskytla sa príležitosť zaujímavej práce. Zaujalo ma to. Na druhej strane, konečne budem doma častejšie s rodinou.

To je ten najhlavnejší dôvod môjho rozhodnutia. Vo ViOn-e som zažil veľa pekného, stretli sme sa dobrá partia. Zostane mi množstvo dobrých kamarátov.

Keď sa obzriem za týmto pôsobením, mám iba pozitívne myšlienky. Klubu budem držať naďalej palce, aby bojoval o horné priečky," prezradil Brašeň podľa tlačovej správy FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble.

Brašeň: Celkovo som spokojný

Pred príchodom do Zlatých Moraviec hral Brašeň na Slovensku aj v Senici, Dunajskej Strede a rodnej Banskej Bystrici, vyskúšal si aj pôsobenie v Maďarsku za Mezőkövesd.

"Kroky, ktoré som počas svojej kariéry urobil, neľutujem. Celkovo som spokojný. Je pravda, že v zahraničí to mohlo dopadnúť lepšie. Išiel som tam na dva roky a vrátil sa po polroku.

Keby som tam zostal dlhšie, možno by som sa dnes nelúčil vo ViOn-e. Jedno z najkrajších období som prežil v Dunajskej Strede. Narodil sa mi tam syn. Z ViOn-u mám blízko domov. Rád som tu trávil dni," dodal Brašeň.