Tatar ešte nepozná termín návratu do NHL, chce sa vyhnúť karanténe

Od pondelka do piatka trénuje na ľade.

23. jún 2020 o 16:48 TASR

BRATISLAVA. Slovenský hokejista Tomáš Tatar zatiaľ nemá všetky informácie zo zámoria, ktoré by mu umožnili pomýšľať na návrat do Kanady.

Na Slovensku sa pripravuje už dlhší čas a pred návratom do Montrealu Canadiens chce byť v stopercentnej forme.

Tatar: S ligou komunikujeme každý deň

NHL po prerušení súťaže pripravila nový formát dohratia sezóny, rozšírila play off na 24 tímov a vďaka tomu sa dostal do vyraďovačky aj Tatarov Montreal. V predkole sa stretne v sérii hranej na tri víťazné zápasy s Pittsburghom Penguins.

"Sme nadšení, že máme takúto možnosť. S Pittsburghom to nebude ľahké, ale treba z toho vyťažiť čo najviac. Chcem byť pripravený, preto od pondelka do piatka trénujem na ľade. Snažím sa na ňom tráviť čo najviac času," uviedol dvadsaťdeväťročný útočník pre portál hockeyslovakia.sk.

Slovenský reprezentant zatiaľ s návratom do Kanady váha, pretože nepozná žiadny konkrétny termín odletu. Tímové kempy však štartujú 10. júla a klub ho môže povolať kedykoľvek:

"Nemáme stanovený konkrétny dátum na návrat. S ligou komunikujeme každý deň, no predtým, než odídeme, potrebujeme poznať viacero informácií. Nebolo by ideálne, keby som po vyše dvojmesačnej drine musel ísť po prílete do štrnásťdňovej karantény. Snažím sa jej vyhnúť, preto zatiaľ čakám."

Trávil čas s rodinou a priateľmi

Ľahký nebude ani návrat do zápasového tempa po niekoľkomesačnej pauze.

"Tá stopka bola náročná pre každého hráča, doteraz sme boli bez zápasov. Určite nebude ľahké sa do toho dostať a hneď začať play off, no práve na to je určený ten kemp. Bude to pre mňa niečo nové," uviedol Tatar, ktorému sa v prerušenej sezóne darilo a vytvoril si osobné maximum v základnej časti NHL.

V 68 dueloch nazbieral 61 bodov za 22 gólov a 39 asistencií.

Tatar sa po prerušení sezóny vrátil na Slovensko, kde trávil čas okrem tréningu najmä doma s rodinou a s priateľmi, keď sa už uvoľnili opatrenia.

"Obmedzenia boli aj tu, takže až posledné dva - tri týždne sa tu dalo niečo robiť. Čas ubiehal pomalšie ako zvyčajne, ale ja som veľmi rád za to, v akej pozícii sa Slovensko nachádza a že sme jedna z krajín vo svete, ktorá je na tom lepšie," dodal v rozhovore pre hockeyslovakia.sk.