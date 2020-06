Prvý gól za Slovan? Potreboval som ho, priznal Weiss

K titulu môže klub pridať víťazstvo v Slovnaft Cupe.

24. jún 2020 o 9:25 SITA

BRATISLAVA. V odvete 2:0 a celkovo v dvojzápase 6:1 si poradil Slovan Bratislava v semifinále Slovnaft Cupu s tímom FC ViOn Zlaté-Moravce Vráble.

Favorit si splnil povinnosť a vo finále slovenskej pohárovej súťaže sa predstaví štvrtýkrát za posledných päť rokov.



Proti lepšiemu z dvojice MFK Ružomberok - FC DAC 1904 Dunajská Streda sa 8. júla na Tehelnom poli postaví zrejme aj Vladimír Weiss ml.

Gól som potreboval, vraví

V utorok v Zlatých Moravciach prvýkrát po svojom nedávnom príchode do Slovana nastúpil v základnej zostave a zároveň strelil v belasom drese aj prvý gól.

V 62. minúte si Weiss postavil loptu na biely bod a strelou k ľavej žrdi pečatil na 2:0 pre hostí. Jedenástke predchádzala ruka a aj červená karta pre domáceho stopéra Antonia Asanoviča.



"Neboli sme vopred dohodnutí, kto kopne penaltu. Loptu si vzal Ezekiel Henty. Spýtal som sa ho, či môžem kopať. Potom som sa opýtal aj Nona, ktorý je v klube dlhšie než ja, a zvykne zahrávať tieto situácie. Ezekiel aj Nono súhlasili a nechali mi penaltu, za čo im patrí veľká vďaka. Gól som potreboval a som rád, že tam padol,“ povedal Vladimír Weiss, cituje ho klubový portál ŠK Slovan Bratislava.



Tridsaťročný krídelník s bohatou futbalovou aj nefutbalovou minulosťou zdôraznil, že určite nebol podstatný len jeho gól.

"V prvom rade je dôležitý postup do finále. Zlaté Moravce potvrdili to, čo sme od nich očakávali. Boli nepríjemní, bojovní, bolo tam veľa osobných súbojov. Veľmi nám pomohol prvý gól. Teším sa, že sme zvládli aj odvetu."

Musí sa dostať do formy

Účastník záverečných turnajov MS 2010 aj ME 2016 na ľavom krídle útočného trojzáprahu Slovana odohral 70 minút. S trénerom Jánom Kozákom ml. mal dohodu, že ho v Zlatých Moravciach otestuje minimálne na hodiny hry, keďže pred príchodom do Slovana bol zranený.



"Vydržal som 70 minút. Cítil som sa dobre, uvidíme aká bude reakcia tela, no momentálne je všetko ako má byť. Zo zápasu na zápas sa cítim lepšie. Dôležité je, že to, čo ma limitovalo, je preč. Ešte sa musím dostať do formy, v akej sa poznám, a potom budem môcť byť spokojný," potvrdil 66-násobný reprezentant Slovenska.



Belasí už majú v rukách titul a stále sú aj v hre o pohárovú trofej.

"Uvedomujem si, že máme šancu získať double, ktoré by bolo krásne. Ako som však už viackrát povedal, je to najmä o chalanoch, ktorí boli v klube od začiatku sezóny a vybojovali si to. Určite by som sa však veľmi potešil, ak by sme vyhrali aj pohár. Pokiaľ sa vo finále dostanem na ihrisko, urobím maximum, aby som k tomu prispel," podotkol Weiss.

Reálny debut až pred fanúšikmi

Slovan má pred sebou na konci krátkej reštartovanej sezóny náročnú úlohu. Počas ôsmich júlových dní budú jeho hráči až trikrát v akcii a zakaždým doma na Tehelnom poli.

V sobotu 4. júla privítajú v ligovom zápase Michalovce, v stredu 8. júla jedného z dua Ružomberok/Dunajská Streda vo finále pohára a v sobotu 11. júla v záverečnom kole Fortuna ligy budú oslavovať titul po zápase s Trnavou.

Tieto zápasy budú mať oproti tým z predchádzajúcich dní jednu veľkú výhodu - početnú divácku kulisu.

Slovenská vláda umožnila od 1. júla na hromadných podujatiach, kde je možné šachovnicové sedenie, účasť aj nad 1 000 osôb s tým, že celková kapacita štadióna nebude naplnená na viac ako 50 percent



"Fanúšikovia boli jedným z dôvodov, pre ktoré som podpísal so Slovanom. Očakávam ich rovnako ako oni mňa. Veľmi sa teším na prvé ozajstné stretnutie s našimi fanúšikmi. Verím, že už na Michalovce bude čo najviac ľudí, pretože až to pre mňa bude reálny a skutočný debut v Slovane. Na Tehelnom poli a pred našimi fanúšikmi. Už sa neviem dočkať. Verím, že na júlové zápasy naši priaznivci zaplnia dostupnú kapacitu štadióna,“ uzavrel rodený Bratislavčan na webe skslovan.com.