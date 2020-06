Hossu môžu dnes zaradiť medzi legendy NHL

Slovenského útočníka môžu zvoliť do Siene slávy.

24. jún 2020 o 9:43 SITA

BRATISLAVA. Trojnásobného víťaza Stanleyho pohára Mariána Hossu môžu už v stredu zvoliť do Siene slávy NHL.

Hossa sa po prvý raz ocitol vo výbere 15 bývalých hráčov či hráčok, ktorí môžu očakávať súhlasný telefonát od predsedu predstavenstva Siene Slávy NHL a jej čestného člena Larryho MacDonalda.

Slávnostné uvedenie nových členov Siene slávy sa má uskutočniť 16. novembra v Toronte. Ak to pandémia koronavírusu dovolí.

Jediný hral tri finále za tri kluby

Niekdajší skvelý slovenský útočník získal najprestížnejšiu klubovú trofej na svete trikrát v drese Chicaga Blackhawks, do finále sa dostal aj s Detroitom a Pittsburghom.

Ako jediný hokejista sa dostal do troch finálových sérii v jednom slede v dresoch troch rôznych tímov.

Dovedna počas kariéry v zámorskej profilige nazbieral 1134 bodov v 1309 zápasoch základnej časti, keď nastrieľal 525 gólov a pridal k nim 609 asistencií.

Stal sa 44. hráčom histórie, ktorý prekonal hranicu 500 gólov a 80. hokejistom s minimálne 1000 bodmi na konte.

Kariéru ukončil pred troma rokmi pre problémy s kožou, hoci jeho kontrakt v Arizone vyprší až po sezóne 2020/2021.

Mal by byť prvá voľba

"Hossa je za normálnych okolností pre mňa prvá voľba pri zaradení do siene slávy. Vzhľadom na to, že počas jeho 19-ročnej kariéry v NHL bol často podceňovaný, aj teraz je možné, že v prvom roku uchádzania sa bude prehliadnutý. Hossovi chýbajú individuálne trofeje, ale je to aj dôsledok toho, že jeho skvelá obojsmerná hra v NHL nebola patrične docenená," napísal Sean Leahy z portálu NBC Sports.

"Hossa je trojnásobný víťaz Stanley Cupe, ale získal aj Memorial Cup a Slovensko reprezentoval osemkrát na majstrovstvách sveta a štyri razy na zimných olympijských hrách. Účinkoval aj na dvoch Svetových pohároch, raz za Slovensko a tiež za výber Európy."

Vo výbere aj Eliáš či Fleury

Okrem Hossu sú vážnymi adeptami na prijatie do Siene slávy aj Švéd Daniel Alfredsson, Kanaďania Jarome Iginla, Rod Brind´Amour a Theoren Fleury, Rus Sergej Gončar či Čech Patrrik Eliáš. Medzi ženami sa do výberu dostali Karyn Byeová-Dietzová a Julie Chuová.

Výber laureátov sa tento rok uskutoční vzhľadom na pandémiu koronavírusu iba vo virtuálnej podobe.

Hlasovanie bude tajné, takže vopred nie je jasné, kto sa ako rozhodol v 18-člennej odbornej komisii.

Výbor si môže zvoliť najviac štyroch mužov, dve ženy a dvoch členov za zásluhy v prospech hokeja alebo jedného za zásluhy a k nemu jedného hlavného rozhodcu, resp. čiarového rozhodcu. Kandidáti musia obdržať najmenej 14 hlasov (75%), aby boli zvolení.