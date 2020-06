Dimitrov poškodil našu rodinu aj Chorvátsko, vraví Djokovičov otec

Otec svetovej jednotky hádže vinu na iných.

24. jún 2020 o 13:02 SITA, TASR

BRATISLAVA. Zatiaľ čo viacerí svetoví tenisti sa po prevalení nákazy koronavírusom na exhibičných turnajoch v Sarajeve a Zadare pustili do Novaka Djokoviča, otec svetovej jednotky si podal Bulhara Grigora Dimitrova.

Srdjan Djokovič si myslí, že práve bývalá svetová trojka bola spúšťačom nákazy medzi účastníkmi turnajov v rámci série Adria Tour, ktorú organizovali Djokovičovci ,a ktorá sa skončila predčasne viacerými nakazenými účastníkmi aj ich rodinnými príslušníkmi.

Okrem Novaka Djokoviča mala pozitívny test na koronavírus aj jeho manželka Jelena.

Škody spôsobil Dimitrov

"Prečo sa to vlastne stalo? Pretože Dimitrov prišiel na náš turnaj už chorý a ktovie, či vôbec bol testovaný. Spôsobil veľké škody našej rodine, ale aj Chorvátsku a Srbsku. Novak sa vôbec necíti dobre, ale to platí aj o iných, ktorí sa nakazili," uviedol Srdjan Djokovič v rozhovore pre RTL.



Zároveň však zdôraznil, že táto situácia musí celú rodinu posilniť.

"Je to také, aké to je. Musíme sa poučiť, viac sa chrániť a veriť, že to pominie. A my sa vrátime silnejší. Určite sa chceme ešte v budúcnosti vrátiť do Zadaru, aby tam Novak mohol odohrať zápasy. Samozrejme, musí to byť bez strachu, že sa niečo môže stať," dopovedal Djokovič starší pre RTS, cituje ho portál B92.net.

Bola to hororová šou

Novak Djokovič to napriek slovám jeho otca aj vlastným ospravedlneniam schytáva z viacerých strán od bývalých aj súčasných hráčov, keďže na turnajoch v Belehrade a Zadare sa ani on sám neriadil hygienickými normami platnými v boji s koronavírusom vo väčšine krajín sveta.

Brazílsky špecialista na štvorhru Bruno Soares pre srbské médiá uviedol, že konanie Djokoviča a jeho priateľov bolo prinajmenšom nezodpovedné.



"Turnaje Adria Tour by som definoval ako hororovú šou. Aj keby som bol na Severnom póle, tak by som sa chránil pred vírusom vzhľadom na to všetko, čo sa teraz deje vo svete," povedal 38-ročný Soares, niekdajšia svetová dvojka vo štvorhre.

"Určite by som sa nešiel zabávať a ešte to aj dával na Instagram. Novak tým ovplyvnil aj konanie ďalších ľudí, takže to je najmä jeho chyba. Navyše on je aj prezident Hráčskej rady ATP a musí niesť zodpovednosť za to, čo robí. Teraz, žiaľ, negatívnu zodpovednosť."

Premiér odmieta ísť do karantény

Chorvátsky premiér Andrej Plenkovič vyhlásil, že nepôjde do karantény, aj keď sa pred pár dňami nakrátko stretol s tenistom Novakom Djokovičom.

Vo vyhlásení chorvátskeho úradu verejného zdravotníctva sa uvádza, že Plenkovič nemá povinnosť podstúpiť karanténu, pretože sa nejednalo o blízky kontakt a riziko prenesenia nákazy bolo vzhľadom na krátke trvanie jeho stretnutia s Djokovičom iba minimálne.

Výsledok Plenkovičovho testu na ochorenie COVID-19 bol síce v pondelok negatívny, no po tom, ako bol v utorok pozitívne testovaný aj samotný Djokovič, opozícia ešte ráznejšie žiadala premiéra, aby podstúpil karanténu.

Avšak Plenkovič uviedol, že sa ničoho neobáva, pretože jeho stretnutie s tenistom trvalo len približne tri minúty.

"Podľa definície, ktorá popisuje, čo presne je blízky kontakt, toto blízky kontakt nebol a všetko je preto v poriadku," povedal Plenkovič.