Lintner po konci vo funkcii: Takého ako ja nikde na Slovensku nenájdete

Budúcnosť vidí na klubovej úrovni.

24. jún 2020 o 14:14 (aktualizované 24. jún 2020 o 16:32) Marián Szűcs

BRATISLAVA. Päť rokov bol tvárou najvyššej slovenskej hokejovej súťaže, ale v pondelok ho kluby jednomyseľne odvolali z funkcie.

Koniec Richarda Lintnera na poste riaditeľa spoločnosti Pro-Hokej, ktorá zastupuje kluby Tipsport ligy, bol pre verejnosť prekvapujúci, v zákulisí sa však o ňom hovorilo už dlhšie.

Aj Lintner tento krok očakával, tušil o ňom už dva týždne. V stredu na tlačovej besede reagoval na svoje odvolanie zmierlivo.

Lintner: Agresívnu reakciu nezažijete

"Keď človek pracuje so šelmami a s tigrami, musí rátať s tým, že ho sem-tam pohryzú. To sa niekoľkokrát stalo, ale agresívnu reakciu odo mňa nezažijete. Veci beriem tak, ako sú. Vytvárať zbytočné konflikty by nemalo žiadny význam," povedal.

O Lintnerovom odvolaní rozhodla v pondelok dozorná rada Pro-Hokeja. Jej členovia za dôvody označili to, že Lintner s klubmi napriek urgenciám neuzavrel marketingové zmluvy a viazla komunikácia s ním.

Žiadne bližšie vysvetlenie však dozorná rada neuviedla.

Ani Lintner o konkrétnych veciach nechcel hovoriť.

"Mne to nedáva logiku, z mojej strany nebol problém zmluvy podpísať. Ale v poriadku, nejde o to, aby som niekoho tlačil do toho, aby mi za každú cenu vysvetlil, prečo som bol odvolaný. Dozorná rada má právo ma odvolať a ja to rešpektujem," reagoval Lintner.

Priznal však, že medzi ním a klubmi boli názorové rozdiely.

"Je jasné, že moja predstava o fungovaní Pro-Hokeja a ligy v budúcom období nebola totožná s predstavou našich akcionárov, alebo ich väčšiny. Preto sa naše cesty rozišli," reagoval Lintner.

Chcú kluby vymeniť hlavného sponzora?

Hlavným dôvodom, prečo Lintner končí, sú pravdepodobne peniaze. Špekuluje sa, že kluby chcú vymeniť hlavného partnera ligy, ktorým je spoločnosť Tipsport. Nový sponzor by mal priniesť viac peňazí.

Lintner však s výmenou nesúhlasil – aj preto, že Tipsport je partnerom ligy dlhodobo a aj počas pandémie sa ku klubom zachoval nadštandardne.

Richard Lintner. (zdroj: TASR)

"Nemohli sme odohrať play off, ktoré je chrbticou nášho obchodu, tým, čo má v rámci predaja najväčšiu hodnotu. A to sme našim partnerom nedodali. Pro-Hokej však dostal od kľúčových partnerov stopercentné plnenie, čo sa odrazilo na tom, že kluby napriek situácii zinkasujú 97 percent pôvodného ekonomického plánu," naznačil Lintner.

"Naši partneri sa postavili k situácii extrémne lojálne a podľa mňa by bolo nezodpovedné takto uvažovať. Partnerstvá, ktoré sa ukázali ako silné, stabilné a zodpovedné v najťažších chvíľach, by sa mali skôr ďalej rozvíjať," doplnil.

Takého ako ja už nenájdete

Kluby však majú iný názor a Lintnera sa zbavili. Jednohlasne.

"Nebudem klamať - nepotešilo ma to. Ale človek to v tomto biznise musí byť schopný prijať. Nebolo by zodpovedné, aby som podrazil svoje fungovanie a prínos tým, že by som teraz začal útočiť alebo sa snažil dokázať, že niekto nemá pravdu. To by bolo detinské. Treba so zdvihnutou hlavou prijať rozhodnutie, ktoré padlo. Ja ho prijímam," reagoval Lintner.

Pro-Hokej dočasne povedie Imre Valášek, riadneho šéfa budú kluby voliť 21. júla.

"Takého ako ja nikde na Slovensku nenájdete, také skúsenosti u nás nemá nikto," reagoval s úsmevom Lintner.

"Ale to nič, pretože to nebude o jednom človeku, ale o jeho tíme. Ak príde niekto, kto si poskladá kvalitný tím, verím, že posunie Pro-Hokej a ligu ďalej," doplnil.

Chce pôsobiť v klube

Lintner tvrdí, že so svojou prácou v Pro-Hokeji je spokojný.

"Firmu som prebral v situácii, keď mala najnižšie tržby v histórii a nemala ani len stránku na facebooku. Každý rok sme sa snažili priniesť niečo nové a v rámci tržieb sme sa za tých päť rokov dostali z milióna eur nad tri milióny. Takže kluby inkasujú čoraz viac peňazí," vyratúval.

"Päť rokov som žil svoj sen a za to som vďačný," doplnil.

Naznačil, že svoju budúcnosť vidí na klubovej úrovni. "Odpoveď, že si idem oddýchnuť a vypnúť, odo mňa nedostanete. Teším sa na ďalšie výzvy. Možno si jeden-dva dni odfúknem a začnem pripravovať nový vzrušujúci projekt, do ktorého sa pustím," uviedol Lintner.