Madonna mia. Chlapom z Oravy tlieskali aj talianske kaderníčky

​O ceste do Talianska na majstrovstvá sveta vo futbale sme začali snívať už od leta 1989. Naše snívanie sa zintenzívnilo na jeseň, keď po zápase s Portugalskom bolo jasné, že na šampionát postúpilo aj Československo.

Ale vo svojom okolí sme vtedy nepoznali nikoho, kto by bol v takej exotickej krajine, ako Taliansko. Boli len niektorí šťastlivci, ktorí dostali devízový prísľub do Juhoslávie.

Len pripomíname, že aj do najbližšieho Poľska sa mohlo ísť len na zaprošenie (pozvanie) a v čase, keď tam bol pápež, každý výjazd schvaľoval Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska. Takže výlet do Talianska sa zdal ako chiméra. Dnes sa smejeme, že sme pre to museli urobiť revolúciu.

Odvolili sme a vyrazili

Po novembri 1989 a postupnom otváraní hraníc sa situácia rapídne zmenila. Keďže ceste do Talianska už nestála žiadna administratívna prekážka, začali sa intenzívne prípravy. Okruh záujemcov sa vytváral najmä z futbalistov Cosmos Sedliacka Dubová a ich priateľov. Konečný počet 22 chalanov. Pánska jazda.

Príprava trasy, autobusu, vodičov, jedla a najmä pitia (dva sudy piva), sud nafty, vrece korbáčikov, zástav a všetkého, čo nám prišlo na rozum. Autobus Škoda ŠL TJ Sedliacka Dubová, ktorý vozil futbalistov Cosmosu na zápasy do susedných dedín, mal pred sebou cestu do Talianska.

Žiadne veci na drukovanie sa nepredávali, všetko sme si vyrábali sami. Predchádzajúce skúsenosti s výjazdom do kapitalistickej krajiny nemal nikto.

Fanúšikovia zo Sedliackej Dubovej na zájazde na MS 1990 v Taliansku. (zdroj: Jozef Oršuliak, Ivan Dauda, Ladislav Tomáň)

Deviateho júna 1990 sme odvolili v prvých slobodných voľbách a na druhý deň sme vyrazili do Talianska. Hlavný cieľ – Florencia, zápas Rakúsko – Československo 15. júna 1990.

Dojímavú rozlúčku s manželkami pred krčmou v Sedliackej Dubovej ihneď vystriedalo nadšenie z toho, že náš sen sa stal skutočnosťou. Každý v autobuse vytiahol fľašku, kolovali poldecáky.

V strede autobusu sa narazil sud s pivom. Slabší jedinci (ako pisateľ týchto riadkov) preto už v Kraľovanoch strácali prehľad a rovnováhu. Posledná zastávka v Bratislave, dotankovanie a boli sme v Rakúsku.

A za pár hodín krásne talianske diaľnice, u nás doteraz nepredstaviteľné – striedanie mostov a tunelov vysoko nad údoliami. Jeden deň v daždivých Benátkach - lepšie raz vidieť ako 100-krát počuť. Koľkokrát potom naše deti počuli, že existuje mesto, kde aj smetiari chodia na loďkách!

Madonna mia. Uno momento