Guľa s Plzňou prvýkrát prehral v lige. Hľadať ďalšiu motiváciu nebude ťažké, vraví

Prišli tým o možnosť získať titul.

25. jún 2020 o 10:17 SITA

BRATISLAVA. Prvá ligová prehra pod vedením slovenského trénera Adriána Guľu a hneď z toho je koniec nádejí na zisk titulu pre futbalistov Plzne.

Viktoria totiž v stredu večer prehrala v Prahe so Slaviou 0:1 a práve domáci tím tým získal istotu obhajoby majstrovského titulu. Kouč Guľa nebol po stredajšom súboji negatívny a nerozčuľoval sa.

"Tentokrát to bolo o takom 'polgóle'. Rozhodovali veľmi malé detaily," zhodnotil po súboji podľa webu iDnes.cz. Už teraz je jasné, že Plzeň v českej lige obsadí konečnú druhú priečku.



Slovenský kormidelník v prvom rade blahoželal súperovi k titulu, ktorý označil za zaslúžený. Guľa si však nemyslí, že napriek úspešnej obhajobe je Slavia v Česku nedostižná.

Súvisiaci článok Slavia Praha obhájila český titul, v kľúčovom súboji zdolala Guľovu Plzeň Čítajte

"Verím, že v ďalšej sezóne budeme ešte silnejší. Teraz sme riešili len regeneračné tréningy. Mužstvo sa má o čo oprieť, kvalitných hráčov je dosť, príde tiež oživenie. Je motivácia niekoho doháňať, kto hrá na vysokej úrovni," pokračoval tréner Guľa.



Od príchodu slovenského kormidelníka do Plzne počas zimnej prestávky ťahala Viktoria dlhú šnúru bez ligovej prehry. Straty bodov prišli iba so Slaviou - v úvode júna v základnej časti po remíze 0:0 a v stredu v nadstavbe po prehre 0:1.

"Keby nám niekto v januári povedal, že až do nadstavby budeme Slaviu stíhať v boji o titul, všetci by sme to brali. Chalani talentom, prístupom a skúsenosťami ligu ešte zamiešali.

Pred prenasledovateľmi už mám dobrý náskok, ale ešte musíme zapracovať na detailoch," myslí si Guľa.



Nemyslí si si slovenský tréner, že jeho zverenci teraz už len ťažko budú hľadať motiváciu? "Verím, že to nebude ťažké. Hráme dvakrát doma a počas najbližšieho víkendu s rivalom, ktorý nás vyradil v pohári (Sparta Praha, pozn.).

Potrebujeme budovať isté veci už teraz, pauza pred novou sezónou bude len dvojtýždňová a potom prídu európske poháre. Kto neukáže motiváciu teraz, nemá v mužstve do ďalších rokov čo robiť. Vášeň víťaziť tu musí byť vždy," dodal Guľa pre iDnes.cz.