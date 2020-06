Vraveli, že som prekliaty. Dal som hlavu dole a trénoval tvrdšie

Marián Hossa hovorí o uvedení do Siene slávy NHL.

25. jún 2020 o 17:16 Maroš Szücs

TRENČÍN. Manželka o ňom hovorí, že je ako skala a len tak ho niečo nerozhodí. Teraz ho však premáhali emócie.

„Na tento deň nikdy nezabudnem,“ hovoril Marián Hossa po tom, ako ho uviedli do Siene slávy NHL.

Je iba tretím slovenským hokejistom, ktorý sa takejto pocty dočkal. Na stretnutí s médiami spomínal aj na to, ako kedysi ako malý chlapec hral o Stanleyho pohár s kamarátmi na sídlisku Juh.

Ako sa dozvedel o uvedení do Siene slávy NHL

Keď som videl na telefóne torontské číslo, zrýchlil sa mi tep. Bol to Lanny McDonald, pýtal sa, či viem, prečo mi volá. Povedal som, že tuším, ale chcem to počuť od neho. Pogratuloval mi a povedal – vitaj v sieni slávy.

Na taký telefonát človek nikdy nezabudne. Zatiaľ si to úplne neuvedomujem, som vďačný a veľmi si to vážim.

Gratulácie

Prvý mi napísal Patrick Kane, máme vynikajúci vzťah s týmto výnimočným hokejistom, veľmi ma to potešilo.

Potom prišlo množstvo ďalších gratulácií od kamarátov z Trenčína alebo z Ameriky, Duncan Keith, Scotty Bowman, Stan Bowman, Joel Quenneville, obrovské mená. Človeka poteší, že vám takíto ľudia dokážu hneď napísať, veľa to pre mňa znamená.

Bude v Sieni slávy, hoci má ešte platný kontrakt

Dozvedel som sa, že som len druhým hráčom v histórii, ktorý sa dostal do siene slávy a stále mu beží kontrakt. Ten prvý je môj bývalý spoluhráč z Arizony Chris Pronger. Zaujímavá štatistika. Nesmierne si to vážim.

Sedí tam 18 ľudí (v komisii, ktorá vyberá nových členov Siene slávy – pozn. red.) a hokejista potrebuje dostať štrnásť hlasov. Sú to odborníci a keď chlapík ako Scotty Bowman dá niekomu hlas, niečo to znamená.

O to viac ma teší, že mi dali prednosť pred takými hráčmi ako môj dobrý kamarát zo Švédska Daniel Alfredsson, s ktorým som prežil krásnych sedem rokov v Ottawe. Je neuveriteľné, že sa tam dostávam hneď v prvý rok, ako to bolo možné. Je to obrovská pocta a veľmi si to vážim

Pridal sa k svojim vzorom