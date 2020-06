Fanúšikov čakajú na Tour obmedzenia. Bude to bezduché, obáva sa Sagan

V cieli nebudú ovácie a potlesk.

26. jún 2020 o 13:32 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Vyľudnené ulice aj námestia, žiadne vlajky, žiadne ovácie fanúšikov. Nik nedával autogramy, nestál pri fanúšikoch, aby si s ním urobili selfie fotografiu.

Hlúčiky ľudí postávali desiatky metrov od cieľa za zábranami. Pri štarte aj v cieli boli ulice zabarikádované zábranami. Dostať sa k cyklistom bolo nemožné.

Etapy na marcových pretekoch Paríž – Nice sa uskutočnili vo Francúzsku napriek tomu, že v krajine už vyhlásili striktné opatrenia a žiadne iné podujatia sa už nekonali. Cyklisti ešte preteky dokončili.

Podobný scenár hrozí aj Tour de France. „Ak by to tak bolo, už by nešlo o podujatie pre verejnosť. Bolo by to skôr niečo smutné. Bezduché,“ hovoril nedávno Peter Sagan pre slovenské médiá.

„Neviem si predstaviť, ako by dokázali ľudí vylúčiť z etáp. Veď nikomu nemôžete zakázať byť na ulici alebo pri ceste. Zrejme však budú podobné opatrenia ako na Paríž – Nice,“ odhaduje.

Súvisiaci článok Sagan: So synom som bol tak často, až mi bolo ľúto odísť Čítajte

Fanúšikov čakajú obmedzenia

Riaditeľ slávnych cyklistických pretekov Christian Prudhomme pre AFP povedal, že „tento rok bude Tour jedinečná“.

Organizátori budú mať čo robiť, ak budú chcieť kontrolovať počet fanúšikov pri ceste.

Prudhomme však vraví, že diváci budú môcť sledovať cyklistov naživo, no isté bezpečnostné pravidlá budú platiť aj pre nich.

„V horských etapách budú mať prednosť fanúšikovia, ktorí pôjdu pešo, na bicykli alebo využívajú skupinovú dopravu. No treba dodať, že situácia sa zo dňa na deň môže zmeniť. Ktovie, čo bude o dva mesiace,“ hovoril Prudhomme.

Z jeho slov vyplýva, že pri ceste by po rokoch mohli chýbať populárne obytné karavany, v ktorých sa fanúšikovia presúvajú po trase Tour.

Reklamná karavána, ktorá pred príchodom pelotónu baví ľudí a rozdáva reklamné predmety, však bude súčasťou pretekov.

Príde menej dovolenkárov

„Na štarte a v cieli bude obmedzený počet ľudí. Tour bude v akej si bubline. Pri víťazných ceremoniáloch nebudú žiadne bozky ani objatia a fanúšikovia by sa mali pripraviť, že asi sa im nepodarí získať autogram,“ vysvetľoval Prudhomme.

Organizátori by mali oznámiť, aké obmedzenia budú uplatňovať, najneskôr začiatkom augusta.

Tour však bude netradičná aj termínom. Ešte nikdy víťaz neprišiel do Paríža v druhej polovici septembra.

Na jednej strane cyklistov nebudú trápiť také veľké horúčavy ako v júli. Na druhej strane preteky prídu o časť dovolenkárov, keďže sa Tour tradične konala v termíne letných prázdnin. Aj to bol dôvod, že každý rok sledovalo cyklistov 10 až 12 miliónov ľudí priamo pri ceste.

Septembrový termín aj obmedzenia, ktoré prináša koronavírus, môžu mať za následok chudobnejšiu návštevu.

„Ani menej fanúšikov by nemalo nijako ovplyvniť výkony cyklistov,“ myslí si Sagan.

UCI stačí jeden test

Súvisiaci článok Do Frooma by som už neinvestoval, tvrdí šéf popredného tímu Čítajte

Zatiaľ nie je jasné, či sa cyklisti budú musieť pravidelne nechať testovať. Medzinárodná cyklistická únia (UCI) vyžaduje od pretekárov jeden test pred prvými pretekmi v auguste.

Negatívny výsledok by mal cyklistovi zaistiť štart na súťažiach do konca sezóny.

Prudhomme však pre francúzske médiá uviedol, že pracujú na vlastných opatreniach.

Aké to bude dôležité, ukazuje prípad tenisových turnajov v Belehrade a Zadare, ktoré organizoval Novak Djokovič. Tenisti brali všetko na ľahkú váhu. Výsledkom je viac ako desať ľudí s ochorením Covidom-19. Medzi nimi je aj sám Djokovič a jeho manželka.

Tenisová hviezda čelí kritike, že poškodila imidž športu.

Vírus už uväznil pelotón v hoteli

Cyklisti majú skúsenosť s Covidom-19 už za sebou. Ešte vo februári na pretekoch pretekoch v Arabských emirátoch UAE Tour uväznil koronavírus polovicu pelotónu v povinnej karanténe. Preteky po prvých pozitívnych prípadoch zrušili.

Niektorí strávili zatvorení v hoteli vyše mesiaca. Boli rozčarovaní a sťažovali sa, že nevedia, čo sa deje.

Lenže vďaka prísnym pravidlám malo ochorenie osem ľudí. Medzi nimi bol aj kamarát Petra Sagana šprintér Fernando Gaviria. Pretekárov prepustili až po tom, čo mali dva negatívne testy po sebe.

Práve situácia z UAE Tour ukazuje, že aj jeden pozitívny prípad môže mať výrazný vplyv na preteky.

Koronavírus je pre Tour reálnou hrozbou a pozitívne prípady by boli zlou vizitkou. Navyše, ak by ich bolo viac, hrozilo by predčasné ukončenie pretekov.

Tour sa uskutoční od 29. augusta do 20. septembra. Trasu organizátori nezmenili.