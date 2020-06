Hráči môžu prísť o peniaze. Nemali by sme pristúpiť k reštartu, vraví Panarin

Sme v tom všetci spoločne, napísal.

26. jún 2020 o 10:01 SITA

Artemij Panarin v drese New York Rangers. (Zdroj: TASR/AP)

NEW YORK. Napísal to možno aj za ostatných hráčov NHL. Ruský hokejista Artemij Panarin niekoľko dní pred štartom tréningových kempov pred play off vyjadril obavy nielen o zdravie a bezpečnosť hokejistov, ale aj o ich financie.

Hviezdny krídelník New Yorku Rangers, ktorý v skrátenej základnej časti 2019/2020 nazbieral 95 bodov, má obavy o dlhodobú prosperitu NHL v čase koronakrízy.

Hlavný problém sú podľa neho platby escrow, čiže zo záložného účtu hráčov.

Panarin chce pevnú dohodu

"Hráči cez escrow chránia príjmy svojich majiteľov, a to v čase pandémie koronavírusu aj vtedy, keď kapitál vlastníkov klubu naďalej exponenciálne rastie. Je čas nastaviť tieto platby.

My hráči by sme nemali pristúpiť k reštartu sezóny bez toho, aby sme mali pevnú dohodu, ako to celé bude s escrowom. Sme v tom všetci spoločne," napísal 28-ročný Panarin na twitteri.

Šikovný ruský krídelník v skrátenej sezóne 2019/2020 k 32 gólom pridal aj 63 asistencií a mal výrazný podiel na tom, že jeho tím New York Rangers si zahrá v špeciálnom formáte play off s 24 tímami.

Systém platieb zo záložného účtu funguje tak, že po skončení sezóny sa spočítajú príjmy hráčov a majiteľov, a sumárne číslo sa použije na odhad toho, z čoho sa bude vychádzať v budúcej sezóne pri rozdelení príjmov 50 k 50.

Na základe tohto výpočtu sa stanoví maximálna mzda hráča, ktorá nesmie prevýšiť spomenutých 50 percent zo spoločného zisku s majiteľom.

Hokejisti nie sú spokojní

Nie je možné presne predpovedať, koľko výnosov prinesie určitá sezóna, preto sa isté percento z výplaty každého hráča drží v úschove až do chvíle, kým sa všetky peniaze nespočítajú na konci sezóny.

Ak sa finančne vydarí súťažná sezóna a celková suma značne prevyšuje prognózu príjmov, hráčom sa vrátia všetky peniaze.

Ak sa tak nestane, a to je zrejme aj prípad aktuálnej sezóny poznačenej koronavírusom, majitelia si ponechajú od hráčov toľko peňazí, aby mali istotu 50 percent z výnosov.

NHL a hráčska asociácia NHLPA majú podpísanú kolektívnu zmluvu o príjmoch do roku 2022.

Hokejisti však nie sú spokojní so súčasným znením najmä v otázkach týkajúcich sa zamietavého stanoviska vedenia súťaže k ich prípadnej účasti na zimných olympijských hrách (v Pjongčangu 2018 chýbali hráči NHL po dlhých 24 rokoch), ale aj strop pre viazané platby a rozdelením hokejových výnosov 50 k 50 s vlastníkmi klubov.