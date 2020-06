Kuzminovú ocenili za prínos olympijskému hnutiu, trofej dostala aj Vlhová

SOŠV ocenil viacero osobností.

26. jún 2020 o 14:41 (aktualizované 26. jún 2020 o 14:53) TASR

BRATISLAVA. Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) ocenil na svojom piatkovom 57. valnom zhromaždení v Bratislave vyznamenaním alebo výročným ocenením viacero osobností.

Dovedna odovzdal jedenásť výročných ocenení SOŠV a niekoľko desiatok vyznamenaní.

Kuzminová: Každá trofej je vzácna

Trofej SOŠV, ktorú udeľuje významnej domácej osobnosti alebo inštitúcii za aktuálny prínos v propagácii olympijského hnutia a prehlbovaní jeho vplyvu na šport, kultúru, výchovu a spoločnosti, získala Anastasia Kuzminová.

Biatlonová reprezentantka ukončila vlani nesmierne úspešnú kariéru, počas ktorej získala tri zlaté a tri strieborné medaily na zimných olympijských hrách.

K nim pridala aj zlato, striebro a bronz z majstrovstiev sveta a tri malé glóbusy vo Svetovom pohári. Hneď po skončení kariéry nadviazala úzku spoluprácu so SOŠV.

V jej rámci aktívne účinkovala na konferencii Sport ®evolution, stala sa tvárou projektu olympijský Odznak všestrannosti a na ZOH mládeže 2020 v Lausanne pôsobila ako ambasádorka slovenskej výpravy.

"Som vďačná za každé ocenenie. Máme teraz dom a táto trofej v ňom bude mať svoje miesto medzi ostatnými. Aj keď som už skončila s kariérou pred rokom a pol, tak každá trofej je vzácna, lebo kariéru už hodnotím a vnímam inak. Teším sa z toho. Som vďačná aj za spoluprácu so SOŠV, ktorá mi pomáha, aby som zostala pri športe," uviedla po prebratí ceny.

Vlhová predviedlo najhodnotnejší výkon

Cena Pavla Schmidta za najhodnotnejší individuálny výkon roka dostala lyžiarka Petra Vlhová, ktorá získala na majstrovstvách sveta 2019 v zjazdovom lyžovaní v Aare tri medaily - zlato v obrovskom slalome, striebro v kombinácii a bronz v slalome

Okrem toho obsadila druhé miesta v celkovom hodnotení Svetového pohára 2018/19, ako aj v konečnej klasifikácii slalomu a obrovského slalomu.

Cenu Bohumila Goliana za najhodnotnejší kolektívny výkon roka si vyslúžila Slovenská hokejbalová reprezentácia za titul majstrov sveta, ktorý získala vlani v júni na MS v Košiciach.

Reprezentantka v šortreku Petra Rusnáková dostala cenu Ondreja Nepelu pre športovca do 23 rokov, cenu Jána Zacharu pre trénera mládeže si odniesol basketbalový kouč Vladimír Daňo, cenu Matyldy Pálfyovej bývalá trénerka Martiny Moravcovej Věra Čamborová a cenu Pavla Demitru za mimoriadny pozitívny prínos k reprezentácii SR Róbert Vittek.

Cenu Vincenta Lafku pre olympijský klub roka si prevzali zástupcovia Trnavského olympijského klubu.

Na valnom zhromaždení udelili aj zlaté, strieborné a bronzové odznaky SOŠV, medaily SOŠV a čestné uznania.

Zlaté odznaky si prevzali bývalý pretekár, tréner, rozhodca i funkcionár v rýchlostnej kanoistike Miroslav Haviar a dlhoročný významný lyžiarsky funkcionár a organizátor podujatí Peter Chudý.

Siekel si predĺži funkčné obdobie

Delegáti Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) predĺžili na piatkovom 57. valnom zhromaždení v Bratislave funkčné obdobie prezidenta Antona Siekela o rok do novembra 2021. Dôvodom je posunutie olympijských hier v Tokiu na budúci rok pre pandémiu koronavírusu.

Siekela zvolili na štyri roky v novembri 2016 po olympijských hrách v Riu de Janeiro. Ďalšie voľby sa mali konať tento rok v novembri po hrách v Tokiu, no keďže svet zasiahla pandémia koronavírusu, presunuli ich na ďalší rok a tak sa predĺžil aj olympijský cyklus.

"Všeobecne to je štvorročné obdobie, ale táto unikátna situácia spôsobila, že aj Medzinárodný olympijský výbor (MOV) i ďalšie národné olympijské výbory budú mať volebný rok posunutý na 2021. Je to niečo, s čím nikto nepočítal a nikdy sa to ani nestalo, berieme to ako fakt a v zásade sme ho rešpektovali aj v hlasovaní," uviedol Siekel.

Šéfovi výboru sa tak predĺžilo funkčné obdobie zo štyroch na päť rokov, pričom nasledujúcemu prezidentovi sa skráti na tri roky: "Môj mandát sa predĺžil o rok. Pevne verím, že budem pracovať v športovom hnutí v akejkoľvek pozícii aj v ďalšom období. Teraz je to rok k dobru a keď sa budem uchádzať o post prezidenta v nasledujúcom období, bude to o rok menej.

Ak budem cítiť dôveru hnutia, ktorú dnes cítim, tak by som považoval za osobné sklamanie a sklamanie všetkých tých, ktorí mi pomáhajú, keby som nekandidoval." Volebný kongres SOŠV sa musí uskutočniť do troch mesiacov po olympijských hrách.

Výročné vyznamenania a ocenenia SOŠV za rok 2019 Trofej SOŠV - Anastasia Kuzminová Cena Pavla Schmidta - Petra Vlhová Cena Bohumila Goliana - Slovenská hokejbalová reprezentácia Cena Ondreja Nepelu - Petra Rusnáková Cena Jána Zacharu - Vladimír Daňo Cena Matyldy Pálfyovej - Věra Čamborová Cena Pavla Demitru - Róbert Vittek Cena Vladimíra Černušáka - František Seman Cena Ladislava Chudíka - Jozef Harangozó a Petr Horáček Cena Miroslava Procházku - Eugen Magda Cena Vincenta Lafku - Trnavský olympijský klub