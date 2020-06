Všetci sa ma pýtajú, prečo nedám syna rovno na biatlon, vraví Kuzminová

Biatlonistku ocenil olympijský výbor.

26. jún 2020 o 19:52 Miloslav Šebela

Od jej oznámenia, že s biatlonom končí, uplynulo deväť mesiacov. Trojnásobná olympijská víťazka Anastasia Kuzminová sa teraz snaží rozhýbať školákov po celom Slovensku a pripravuje aj projekty zamerané na biatlon. "Je našou povinnosťou zapájať sa do podobných projektov čo najčastejšie, pretože mládež je naša budúcnosť," vraví.

Pribudlo vám nové ocenenie. Pohár od Slovenského olympijského a športového výboru za prínos v propagácii olympijského hnutia a prehlbovaní jeho vplyvu na šport, kultúru, výchovu a spoločnosť. Čo to pre vás znamená?

Za každé som vďačná. Po vyše roku a pol po ukončení športovej kariéry je každá trofej vzácnejšia. Kariéru už hodnotím trochu inak a prijala som ho s veľkou vďakou. SOŠV chcem poďakovať aj za pokračovanie spolupráce. Je to príležitosť, ako môžem ostať pri športe.

Hoci nejde o aktivity zamerané len na biatlon, ale ide o širší záber. Mám možnosť byť pri deťoch, povzbudiť ich v športovaní. Nielen pre tie, ktoré raz budú reprezentantmi, ale aj pre tie ostatné. Keď ich budeme postupne smerovať k zdravému životnému štýlu, dostanú sa aj ku športu.

Ako vnímate, že pandémia niektorým športovcom zrušila sezónu, nemôžu športovať a olympijské hry odložili na budúci rok.

Súvisiaci článok Deti sa hlásili, že na tablete vydržia aj hodinu. Kuzminovú to nepotešilo Čítajte

Odloženie olympiády je to obrovský zásah do psychického nastavenia. Je to vrchol prípravy a nemyslím tým mesiace alebo jeden rok. To je štvorročné obdobie, ktoré majú niektorí naplánované až na mesiace a týždne.

Minimálne u mňa to tak bolo. Mňa by toto odloženie chvíľu demotivovalo. Pretože úsilie, ktoré som musela vynaložiť, bolo čiastočne premárnené. No športovci by to mali brať ako realitu a využiť tento čas vo svoj prospech. Negatívnym postojom si nepomôžu. Dôležité je, či sa olympiáda uskutoční a kedy. Je pravda, že neistota vás viac vyšťaví ako keď máte istotu.

Čo nám podľa vás priniesla táto situácia?

Ľudia si veľa vecí uvedomili, prehodnotili možno myšlienky, videli, čo je pre nich dôležité. Hoci nevieme naisto, kedy sa vrátia športové podujatia v plnom rozsahu, ľudia neprestali žiť športom. Práve v ňom hľadali útechu.

Veľmi pozitívne som vnímala, keď som počúvala, že pohyb ľudí počas korony zachraňoval. Dúfam, že do budúcnosti budeme mať viac fanúšikov aj športovcov.

Vy ste športovali?

Keď prichádzajú obmedzenia a tlaky, nemáte takú voľnosť, vyvoláva to rôzne emócie a najlepšia cesta, ako si to vylepšiť je práve šport.

Nehovorili ste si naopak, konečne som doma?

Práve keď sme boli všetci doma, hromadí sa vo vás energia. Nie každý člen rodiny bol na takýto režim zvyknutý.