Spartak vyhrával v Michalovciach o dva góly, vedenie stratil za tri minúty

Pohronie zdolalo v boji o udržanie Zlaté Moravce.

27. jún 2020 o 19:02 (aktualizované 27. jún 2020 o 20:40) TASR

BRATISLAVA. Futbalisti FK Pohronie zdolali v sobotu v 3. kole nadstavby Fortuna ligy 2019/2020 v skupine o udržanie sa doma ViOn Zlaté Moravce Vráble 1:0 a získali dôležité body v boji o záchranu.

Futbalisti Serede zdolali v Zlatých Moravciach hráčov Nitry 1:0 a zabezpečili si záchranu medzi slovenskou elitou.

Nitra tak má dve kolá pred koncom na posledné Pohronie náskok už len dva body.

Futbalisti MFK Zemplín Michalovce remizovali s FC Spartak Trnava. Hostia viedli po prvom polčase 2:0, domáci však krátko po zmene strán vyrovnali.

Fortuna liga 2019/2020 - Nadstavba

Skupina o titul

Zemplín Michalovce - Trnava 2:2 (0:2)

Góly: 51. Konstantinidis, 53. Žofčák - 22. Vukojevič, 45. Gamboš. Rozhodovali: Nemček - Hrčka, Jánošík, ŽK: Kountouriotis - Tzandaris, 298 divákov.

Michalovce: Dehtiar - M. Kolesár, Grič, Vojtko - Konstantinidis, Savvidis, Neofytidis, Mendez (46. Žofčák) - Kountouriotis (63. Kvocera), Sidibé, Diarra (46. Popovic)

Trnava: Rusov (63. Takáč) - Turňa, Izuchukwu, Moenza - De Barros, Tešija, Gamboš (67. Bamidele), Tzandaris, Yao - Sobczyk, Vukojevič (79. Horvát)

Hlasy po zápase

/Zdroj: TASR/

Jozef Majoroš, tréner MFK Zemplín Michalovce: "Momentálne sme bez stabilného stopéra a preto sme museli improvizovať. V prvom polčase bola zreteľná chýbajúca spolupráca celého mužstva. Chýbal väčší dôraz aj pohyb. Súpera sme síce nepúšťali do šancí, ale aj tak sme inkasovali dva góly. Prvý po veľkej chybe, keď sme nezachytili pohyb súpera a lepšia reakcia musí byť aj v situáciách, aká nastala pred druhým gólom. Náš výkon by som si predstavoval tak, ako sme predviedli v druhom polčase. Aj po vyrovnaní sme mali ešte veľké šance na ďalší gól."

Marián Šarmír, tréner FC Spartak Trnava: "Do Michaloviec sme išli s cieľom uhrať body, keďže sme v nedávnych zápasoch nebodovali. Potrebovali sme sa nakopnúť, keďže viem v akom stave je kabína. Prvý polčas nám vyšiel, stav 2:0 bol prijateľný. Žiaľ, v druhom polčase to bolo opäť kompletne vymenené mužstvo. Laxným prístupom dovolilo domácim vyrovnať v úvode druhého polčasu. Toto sa ligovému mužstvu nemôže stať."

https://media.joj.sk/embed/GyyQxGkCudo?autoplay=1

Skupina o udržanie

Pohronie - Zlaté Moravce 1:0 (0:0)

Gól: 53. Abrahám. Rozhodovali: Chmura - Hancko, Ferenc, ŽK: Abrahám, Chríbik - Richtárech, Brašeň, Mészáros, D. Hrnčár, Pindroch. ČK: 60. Martin Tóth za faul odzadu, 79. D. Hrnčár po 2 ŽK (obaja ViOn)

Pohronie: Jenčo - Hatok, P. Pavlík, Jacko, Župa - Blahút (85. Pellegrini), Weir, Chríbik, Fadera (64. Badolo) - K. Matić, Abrahám (70. Gerebenits)

ViOn: Pindroch - D. Hrnčár, Haspra, Martin Tóth, Brašeň - Válovčan (46. J. Švec), Ďubek (57. Grozdanovski), Duga, Richtárech, Kovaľ - Mészáros (62. Cmiljanić)

Hlasy po zápase

/Zdroj: TASR/

Mikuláš Radványi, tréner Pohronia: "Očakávali sme ťažký zápas, čo sa aj potvrdilo. Súper má kvalitné mužstvo. Pripravovali sme sa na to, že to môže byť duel o jednom góle, že rozhodnúť môže štandardka. Vedeli sme o našej výškovej prevahe, pracovali sme na tom celý týždeň. Weir zahráva priame kopy výborne, dnes to aj potvrdil. Niektorí hráči pod tlakom ťažko zvládajú hrať takéto zápasy, no som rád, že napokon duel vyhrali. Je to pre nás veľmi dôležité víťazstvo. Podali sme bojovný a obetavý výkon, až na chybu v 90. minúte, ktorá nás mohla mrzieť. Pozeráme dopredu. Budúci týždeň si to rozdáme s Nitrou a uvidíme kto z koho. Dobre sa na nich pripravíme. Chceme ísť na predposlednú priečku a vyhnúť sa baráži."

Karol Praženica, tréner ViOn-u: "Prvý polčas nebol z našej strany zlý. Mali sme prvú šancu, ale bohužiaľ sme ju nevyužili. Do prestávky sa hralo viac - menej medzi šestnástkami, v druhom polčase sme dostali gól zo štandardky. Pripravovali sme sa na tieto situácie, žiaľ domáci mali výškovú prevahu a moji zverenci neudržali hlavičkára domácich. Dostali sme teda gól a hneď na to prišlo vylúčenie nášho hráča, potom ďalšie druhé. I napriek tomu sme sa snažili niečo so zápasom urobiť, ale nepodarilo sa nám vyrovnať, hoci sme mali šancu v 90. minúte. Škoda, že to Richtárech nerealizoval lepšie. Mohol dať gól aj na začiatku druhého polčasu."

https://media.joj.sk/embed/7zfCI44CPg5?autoplay=1

Sereď - Nitra 1:0 (0:0)

Gól: 47. Špehar. Rozhodovali: Kráľovič - Weiss, Kováč, ŽK: Iván (Sereď), 298 divákov.

Sereď: Kanurič - Morong, Ba, Michalík, Hučko - Rorič (90. Adekuoroye), Duranski - Iván (72. Slaninka), Pankaričan (57. Potoma), Vuk - Špehar

Nitra: Šípoš - Kuník, Podhorin, Němčaninov - Jesus - Magda, Faško, Šefčík (67. Fabiš), Muleme (83. Kuliš) - Vrábel (62. Hambálek), Ristovski

Hlasy po zápase

/Zdroj: TASR/

Peter Lérant, tréner Serede: "Myslím, že dnes to bolo zaslúžené víťazstvo. Celý zápas sme dominovali, boli sme lepší na lopte, dali sme aj vytúžený gól. Dnešný duel sme odohrali so všetkou vážnosťou."

Miroslav Nemec, tréner Nitry: "Prvý polčas sme hrali veľmi zle. V podstate sme nevstúpili do stretnutia. Po zmene strán sme inkasovali, na čo sme nedokázali odpovedať. Káder sa nezmení ani o týždeň proti Pohroniu, potrebujeme bodovať, aby sme mali istú záchranu."

Dino Špehar, autor gólu: " Bol to ťažký zápas. Myslím si, že sme ukázali charakter i kvalitu. Pri góle mi Iván pekne nacentroval na hlavu a som rád, že to tam padlo."

https://media.joj.sk/embed/ECONX1aZuTV?autoplay=1

II. Liga Slovensko - nadstavba

Dubnica nad Váhom - Poprad 2:1 (0:1)

Góly: 79. Dávidík, 89. Párkaň - 2. Slebodník. Rozhodovali: Kišš - Žákech, Galo, ŽK: Matúš, Jakúbek, 90.+ Janček - 45.+ Slebodník, 90.+ Angelo, 380 divákov.

Banská Bystrica - Skalica 2:0 (0:0)

Góly: 51. Laksik, 71. Polievka. Rozhodovali: Glova - Pozor, Roszbeck, ŽK: Blažek, Mášik, Švrček, Hollý (všetci Skalica), 367 divákov.