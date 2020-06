Bola by to prestupová bomba. Škriniara môžu vymeniť do City za superhviezdu

S informáciou prišli Taliani.

29. jún 2020 o 11:54 TASR

Milan Škriniar (vpravo). (Zdroj: TASR)

Písmo: A - | A + 0 2 MILÁNO. Taliansky futbalový portál Calciomercato vyrukoval v pondelok so špekuláciou, že milánsky Inter plánuje výmenu slovenského obrancu Milana Škriniara za útočníka Manchestru City Sergia Agüera z Argentíny. Podľa zdroja majú "Citizens" už dlhodobo záujem o 25-ročného slovenského reprezentanta. Dokonca taký, že v snahe získať ho by pustili opačným smerom 32-ročného kanoniera Agüera, ktorý za City už strelil 180 gólov. Calciomercato tiež tvrdí, že o Škriniara sa interesujú aj španielski giganti Real Madrid a FC Barcelona. Skryť Vypnúť reklamu Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Zapnúť zvuk Video reklama



