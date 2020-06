Stoch konečne dostal príležitosť. Predviedol sa parádnym centrom

PAOK vyhral v mestskom derby.

29. jún 2020 o 12:19 TASR

SOLÚN. Slovenský futbalový reprezentant Miroslav Stoch po dlhom čase nastúpil v základnej zostave PAOK Solún v nedeľňajšom solúnskom derby na pôde Arisu.

Hostia, za ktorých 30-ročný stredopoliar odohral 86 minút, zvíťazili 2:0 a držia druhú priečku v tabuľke zaručujúcu účasť v Lige majstrov 2020/2021.

Solúnske derby bolo v tejto sezóne pre PAOK akoby zakliate. Až v treťom vzájomnom zápase sa "čierno-bielym" podarilo svojho rivala zdolať. K triumfu výrazne pomohol práve Stoch, ktorý sa v základnej zostave objavil po piatich mesiacoch.

Na ihrisk sa cítil veľmi dobre

"Snažil som sa byť pripravený. Počas vynútenej prestávky som veľa trénoval a myslím si, že z toho teraz môžem ťažiť. Proti Arisu sme hrali v náročných podmienkach, bolo veľké teplo, a keďže išlo o derby, hralo sa na doraz.

Som veľmi rád, že sa nám ich prvýkrát v sezóne podarilo zdolať. Sú to vždy špecifické zápasy," povedal Stoch pre web svojej zastupiteľskej agentúry Football Service Agency a dodal:

"Na ihrisku som sa cítil veľmi dobre, hoci som dlho nehral od začiatku, dobre som sa do toho dostal. Sám som bol milo prekvapený. Až na tú horúčavu, to bolo nepríjemné."

Dôležitý bude aj najbližší duel

Stoch sa do štatistík zapísal hneď pri otváracom góle, keď milimetrovým centrom zo štandardky našiel hlavu spoluhráča Leonarda.

"Škoda, že sme neboli ešte viac efektívni. Ten rozdiel mohol byť aj väčší, no počíta sa predovšetkým to, že sme zvíťazili a neinkasovali. Stále si potrebujeme poistiť druhé miesto a miestenku do predkôl Ligy majstrov.

V tomto smere bude dosť dôležitý aj najbližší duel s AEK Atény, ktoré sa chcú na nás dotiahnuť. Ak zvíťazíme a dáme ich na šesť bodov od nás, to by bolo skvelé," podotkol 60-násobný slovenský reprezentant

Stoch: Bude to otázka šťastia pri žrebe

Európska futbalová únia (UEFA) zmenila spôsob kvalifikácie do skupinovej fázy LM aj EL na kratší model s jedným zápasom každého predkola okrem play off.

"Sám som zvedavý, čo táto zmena prinesie. Bude to rýchle a pôjde sa naplno, to je jasné. Nepoznám však ešte detaily, či sa bude hrať na neutrálnych ihriskách alebo kde.

V každom prípade to bude aj otázka šťastia pri žrebe. Ja pevne verím, že miestenku uhájime a potom to už bude kto z koho," zareagoval bývalý hráč Nitry, Chelsea, Twente, Fenerbahce, Al Ainu, Bursasporu a Slavie Praha.