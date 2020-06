Viedenský odchádza zo Slovana, dohodol sa s iným tipsportligistom

Klub získal aj Bondru.

29. jún 2020 o 14:46 (aktualizované 29. jún 2020 o 16:43) TASR

ZVOLEN. Slovenský hokejový tipsportligista HKM Zvolen hlási ďalšiu výraznú posilu do útočných radov, jeho dres bude obliekať v novej sezóne center s reprezentačnými skúsenosťami Marek Viedenský.

Dvadsaťdeväťročný útočník pod Pustý hrad prichádza z bratislavského Slovana, kde v uplynulom ročníku získal 15 bodov (7+8) v 28 zápasoch.

Hral na troch MS

V roku 2009 Viedenského v 7. kole vstupného draftu NHL získali zo 189. pozície San Jose Sharks. Ako mládežnícky reprezentant odohral jeden dorastenecký a dva juniorské svetové šampionáty.

Po troch sezónach v AHL sa rozhodol pre návrat do Európy, v sezóne 2014/2015 bol hráčom HPK Hämeenlinna v najvyššej fínskej lige. Nasledovali tri roky v KHL a v tejto súťaži nazbieral ako hráč Slovana 53 bodov (23+30) v 122 zápasoch.

Počas posledných sezón trápili Viedenského zdravotné problémy, aj preto v sezóne 2018/2019 stihol za český Třinec iba 4 zápasy. Národný dres obliekol na troch majstrovstvách sveta, celkovo má na konte 46 reprezentačných duelov s bilanciou 6 gólov a 16 asistencií.

Chovan nesúhlasil so zmluvou

"Vedenie HKM Zvolen malo veľký záujem o návrat svojho úspešného odchovanca a klubovej ikony Michala Chovana, obe strany v uplynulých týždňoch v médiách potvrdili vzájomné rokovanie o novej zmluve.

Napriek vyvinutému úsiliu a veľmi kvalitným ponúknutým podmienkam sa manažmentu HKM 32-ročného útočníka nepodarilo presvedčiť a k dohode neprišlo.

Mrzí nás, že kapitán "rytierov" zo sezóny 2018/2019 po roku opäť neoblečie červeno-modrý dres, zároveň mu však v jeho novom pôsobisku a ďalšej kariére prajeme všetko dobré," uviedol klub na oficiálnom webe.

Do Zvolena zamierili aj Bondra a Hatala

Okrem Viedenského zamieril do Zvolena zo Slovana Bratislava aj útočník Radovan Bondra. Pre 23-ročného krídelníka pôjde o tretie pôsobisko v rámci najvyššej slovenskej súťaže.

Po pôsobení v materskom HC Košice zamieril na štyri sezóny do zámoria. V roku 2015 ho draftoval klub Chicago Blackhawks, ale do prestížnej NHL sa neprebojoval. V lete 2019 neuspel na skúške v Pardubiciach a napokon zamieril do Slovana.

V predčasne skončenom ročníku 2019/2020 odohral 54 zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu 13 gólov, 19 asistencií a 24 plusových bodov.

Pre obrancu Andreja Hatalu bol ročník 2019/2020 individuálne najvydarenejší. Vo farbách HC Nové Zámky odohral 55 zápasov, v ktorých získal 13 kanadských bodov za 3 góly a 10 asistencií. V najvyššej slovenskej súťaži už hral aj za Trenčín a Žilinu.