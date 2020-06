Hrať pri ukrajinských hraniciach? Michalovce lákajú na peniaze i autá

Aké je tajomstvo hokejových Michaloviec?

29. jún 2020 o 18:45 Juraj Berzedi

Po koronakríze budú musieť mnohé kluby šetriť. Sú však aj výnimky. Michalovce spôsobili v hokejovom prostredí riadny rozruch. Do klubu získali viacerých zaujímavých hráčov. Z priemerného tímu sa zrazu stáva vážny adept na titul. "Pri súčasnom kádri musíme mať vyššie ambície ako vlani," tvrdí generálny riaditeľ klubu PETER TIRPÁK.

Kým viaceré hokejové kluby na Slovensku so získavaním nových hráčov vyčkávajú, Michalovce oznamujú jednu posilou za druhou. Ako je to možné?

Mali sme správnu radu, kde boli naši najväčší sponzori a zástupcovia mesta Michalovce. Rozhodli sme sa, že zariskujeme a pôjdeme do toho naplno aj napriek situácii, ktorá je na Slovensku i vo svete. Máme obavy, ale som optimista, že sa súťaž začne 2. októbra. Verím, že v tomto termíne budú môcť prísť na štadióny diváci v plnom počte.

Káder máte už takmer kompletný. Keď sa pozriete na mená, ktoré ste do Michaloviec priviedli, aký dojem z toho máte?

Sme spokojní s hráčmi, ktorých sme dotiahli. Až na malé výnimky sme sa dohodli so všetkými, s ktorými sme chceli. Aj tréneri vyslovili spokojnosť. Až sezóna a výsledky ukážu, či sme urobili správne rozhodnutia.

Boli aj hokejisti, o ktorých ste mali záujem, ale odmietli vás?

Bolo ich minimum, najmä keď to porovnám s minulou sezónou. Ako nováčik sme mali problém dostať hráčov do Michaloviec. Pred týmto ročníkom to bol presný opak. Boli len malé výnimky. Prevažná väčšina hráčov, ktorých sme chceli, bude nosiť dres Michaloviec.

Na čo lákate hráčov do Michaloviec? Sú to len peniaze?