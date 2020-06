Tenisový pôst sa končí. Do Bratislavy príde dvojnásobná víťazka Wimbledonu

Hrbatý pravdepodobne končí na poste daviscupového kapitána.

29. jún 2020 o 16:32 Viktor Kiššimon

BRATISLAVA. Slovenský tenis čaká veľká výzva. Bude ňou séria priateľských tímových stretnutí s českými výbermi.

Dovedna sedem súbojov v rôznych vekových kategóriách v Prahe i v Bratislave pripravili oba národné tenisové zväzy pre svojich hráčov, aby ani v čase, keď sa pre pandémiu koronavírusu stále nerozbehol turnajový kolotoč neprišli o zápasovú prax.

Slovenskí fanúšikovia sa môžu tešiť na dvojnásobnú wimbledonskú víťazku Petru Kvitovú a finalistku Roland Garros z roku 2019 Markétu Vondroušovú. Práve ony budú pilierom českého fedcupového tímu, ktorý v bratislavskom Národnom tenisovom centre počas víkendu 4. a 5. júla vyzve Slovenky.

„Češky majú najsilnejší fedcupový tím na svete,“ stručne a jasne komentoval silu súperiek kapitán slovenského fedcupového družstva Matej Lipták.

Od roku 2011 vyhrali české tenistky Fed Cup šesťkrát.

Dve elitné ľaváčky Kvitovú s Vondroušovou doplní Tereza Martincová. Do Bratislavy tak nepríde v súčasnosti najlepšia Češka Karolína Plíšková, ktorej patrí vo svetovom rebríčku tretie miesto.

Češky majú sedem hráčok v top 100

„Je pravda, že si môžem vyberať z veľkého počtu kvalitných tenistiek a som za to rád. Hoci do Bratislavy prídeme len s trojicou hráčok, každá bude chcieť hrať a vyhrať,“ odkázal cez telemost z Prahy kapitán českého výberu Petr Pála.

„Som rada, že sa Česko a Slovensko dohodli na takejto akcii. Zároveň je skvelé, že je to pre všetky vekové kategórie. Na stretnutie v Bratislave sa veľmi teším, aj stav mojej ruky sa zlepšuje. Je dobré, že sa bude hrať na tvrdom povrchu, čo je

pre mňa výhoda. Ak budem dobre pripravená, určite do hry rada

zasiahnem,“ povedala Kvitová.

Markéta Vondroušová (vľavo) sa vlani šokujúco dostala až do finále Roland Garros, kde podľahla Ashleigh Bartyovej. (zdroj: SITA/AP)

Český tenis má v najlepšej stovke tenistiek sveta sedemčlenné zastúpenie - Karolína Plíšková (3.), Kvitová (12.), Vondroušová (18.), Karolína Muchová (26.), Barbora Strýcová (31.), Marie Bouzková (47.), Kateřina Siniaková (54.) a Kristýna Plíšková (69.).

Jeho slovenský kolega Lipták ani zďaleka taký široký výber nemá. Napriek tomu, postaví to najlepšie, čo môže. V štvorčlennej nominácii sú Viktória Kužmová (82.), Anna Karolína Schmiedlová (181.), Rebecca Šramková (192.) a Katarína Kužmová (1124.), ktoré je mladšou sestrou našej najlepšej tenistky.

„Počítam s ňou najmä do štvorhry,“ uviedol Lipták. „Pre naše dievčatá to bude vynikajúca možnosť otestovať sa proti výborným hráčkam. Bude to prestížny a veľmi kvalitný súboj.“

V nominácii chýba Magdaléna Rybáriková, ktorá chcela kariéru ukončiť na finálovom turnaji Fed Cupu v Budapešti (presunuli ho na budúci rok) a Jana Čepelová, ktorá dlhodobo bojuje so zraneniami.

„Nemám o nich žiadnu oficiálnu informáciu. Viem, že v tejto sezóne pokračovať nechcú a či budú hrať ďalej, to už nechám na nich,“ uzavrel debatu Lipták.

Hrbatého (možno) posledný zápas

Dvorce pražskej Sparty budú zase dejiskom zápasu daviscupových tímov Česka a Slovenska.

Kapitán Dominik Hrbatý pocestuje s päticou hráčov Andrej Martin (96. vo dvojhre ATP), Norbert Gombos (109.), Filip Horanský (171.), Lukáš Klein (306.) a Igor Zelenay (70. vo štvohre).

„Hlásil sa mi aj Jozef Kovalík, ale uprednostnil som Lukáša Kleina, ktorý hrá v posledných týždňoch veľmi dobre a chcel by som ho vyskúšať v ostrom zápase,“ ozrejmil nomináciu bývalý dvanásty hráč sveta, ktorý pripustil, že zápas v Prahe bude jeho posledným na daviscupovej lavičke Slovenska.

Dominik Hrbatý (vpravo) s aktuálnom slovenskou jednotkou Andrejom Martinom. (zdroj: TASR)

„Zmluvu mám len do konca roka, som vďačný za to, že som mohol byť súčasťou tímu. Môžem povedať, že ani za mojich hráčskych čias sme nemali taký dobrý tím, čo sa týka vzťahov a ľudskosti. Nebolo ľahké doň začleniť hráčov, akými sú Lukáš Lacko či Martin Kližan, ktorí majú obrovské egá. A naozaj som si nemyslel, že také egá sa spoja na prospech slovenskému tenisu,“ uviedol Hrbatý.

Na jeho slová zareagoval prezident Slovenského tenisového zväzu Tibor Macko: „Dominikovu prácu si veľmi vážim, hoci nám ušiel vytúžený postup na finálový turnaj do Madridu. O zmluvách zvyčajne rokujeme na jeseň, bol by som rád, keby sme mu dali ponuku na pokračovanie pri tíme.“

Dlhoročný kapitán Čechov Jaroslav Navrátil má tiež k dispozícii len jedného hráča z top 100 svetového rebríčka. K Jiřímu Veselému (65.) sa pridá Lukáš Rosol (180.), Zdeněk Kolář (229.) a Jonáš Forejtek (436.).

Slováci hrali s Čechmi oficiálny daviscupový duel v marci. V Bratislave prehrali 1:3, keď jediný bod Slovákov získali deblisti Filip Polášek s Igorom Zelenayom. Polášek po zápase oznámil, že v Davis Cupe končí.

Lipták: Každý bod bude úspech

Okrem prestížnych zápasov daviscupového a fedcupového tímu sa pod hlavičkou podujatia Pohár priateľstva uskutočnia aj stretnutia v kategóriách do 14, 16, 18 a 23 rokov. Vo väčšine z nich sú jasnými favoritmi českí tenisti a tenistky.

„Každý bod, ktorý získame, bude prekvapením,“ vecne skonštatoval Lipták. Hrbatý bol väčším optimistom. „Myslím si, že reálne môžeme dosiahnuť víťazstvá v troch kategóriách.“

V Bratislave sa okrem fedcupových výberov odohrá aj súboj mužov do 23 rokov (antukové dvorce v NTC) a stretnutia juniorov a junioriek do 16 rokov (dvorce Slávie STU).