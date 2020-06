So Saganom budeme opäť rokovať. Verím, že príde o rok, vraví šéf Okolo Slovenska

Na Slovensko príde šesť elitných tímov.

29. jún 2020 o 18:50 Miloslav Šebela

Peter Sagan mal byť hlavným ťahákom najbližšieho ročníka pretekov Okolo Slovenska. Pandémia koronavírusu však jeho plány zmenila a na domácich cestách bude chýbať. Svetové tímy však prejavili o najväčšie etapové preteky na Slovensku veľký záujem. Viacerých záujemcov museli organizátori odmietnuť.

"V rovnakom termíne nie sú iné preteky okrem Tour de France," vraví riaditeľ podujatia Peter Privara.

Ako prípravu pretekov Okolo Slovenska zasiahla koronakríza?

Príprava nás stojí viac času. Museli sme opäť prejsť všetky obce a mestá, potrebovali sme mať potvrdenie, že dohody platia a nič sa nezmenilo. Našťastie Okolo Slovenska je momentálne podujatie, ktoré chcú mestá mať. Verím, že pritiahne fanúšikov.

Bol o preteky veľký záujem tímov v porovnaní s minulými rokmi?

Skutočne bol, hlásili sa. Hoci je pretlak pretekov, tak v termíne Okolo Slovenska iné preteky nie sú. Okrem Tour de France. A nasledujú majstrovstvá sveta aj talianske Giro. Cyklisti, ktorí nepôjdu na Tour, môžu mať u nás dobrú prípravu.

Medzinárodná cyklistická únia (UCI) už organizátorom poslala opatrenia, ktoré musia na pretekoch dodržiavať. Môžete ich priblížiť?

Dostali sme manuál, ktorý má viacero strán. Cyklisti musia prísť s negatívnymi testami, ktoré sú čerstvé. Jednotlivé tímy musia byť ubytované v hoteloch na samostatnom poschodí. V jedálni napríklad musí mať každý tím samostatnú miestnosť na jedenie, nesmú byť švédske stoly. Jedlo sa musí roznášať na stôl.

Je tam veľa ďalších opatrení. Na pretekoch musí byť aj špecialista, ktorý bude mať na starosti riešenie prípadov koronavírusu. Ja v tom nevidím zásadný problém. Snažili sme sa dávať aj v minulosti do hotela jeden - dva tímy. WorldTour tímy sme dávali samostatne. Nie je to pre nás až taká novinka. Do podujatia máme dva mesiace a môže sa stať, že niektoré opatrenia sa ešte uvoľnia.

Dostali ste manuál o opatreniach aj od Úradu verejného zdravotníctva?

Zatiaľ nie. Ideme podľa všeobecne platných opatrení. A keď vidíme, že sa uvoľňujú, tak dohodnúť sa dnes, ako to bude 15. septembra, by bolo predčasné. Pôjdeme podľa manuálu, ktorý bude prísnejší. Ak bude manuál UCI prísnejší ako slovenský, hrozili by nám pokuty. A to platí aj naopak. Počkáme si, ale sme pripravení na všetky alternatívy.

Úrad verejného zdravotníctva zatiaľ povolil podujatia s najviac tisíc ľuďmi. Ako plánujete kontrolovať počet fanúšikov?