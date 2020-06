Nič lepšie sa nám nemohlo stať, vraví pred derby kapitán Slovenska

Fedcupový kapitán chváli systém v Česku.

30. jún 2020 o 13:15 Viktor Kiššimon

Rozhovor Patrí k najúspešnejším slovenským tenisovým trénerom. Viedol trebárs Petru Kvitovú, Lukáša Lacka, Danielu Hantuchovú, ale najdlhšie a najúspešnejšie obdobie zažil s Dominikou Cibulkovou. Od roku 2009 je kapitánom slovenského fedcupového tímu. Počas víkendu bude na lavičke v súboji proti Česku. „Česi majú lepší systém ako my,“ tvrdí MATEJ LIPTÁK.

Sledovali ste prípravu a výkony slovenských tenistiek v extralige či na bratislavskom turnaji?

Pravdupovediac, úplne podrobne som to nesledoval, ale pevne verím, že sú dostatočne pripravené.

Najlepšia Slovenka Viktória Kužmová počas koronakrízy ukončila spoluprácu s trénerom Michalom Mertiňákom a nového si plánuje nájsť až po skončení pandémie, teraz sa pripravuje pod vedením otca. Ivan Lendl hovoril v podcaste Daniely Hantuchovej, že vynútená pauza môže mladým hráčom a hráčkam pomôcť v tom, aby sa zdokonalili a dotiahli sa na špičku. Myslíte si, že Kužmová sa rozhodla správne, keď voľný čas nevyužije na zlepšovanie sa?

Je to otázka pre ňu. Nechcem ju kritizovať. Ale tento čas je pre mladých hráčov jednoznačne vhodný na to, aby posunuli úroveň svojej hry vyššie a na turnaje sa vrátili lepší. Ak niekto vníma obdobie bez turnajov ako niečo hluché, keď nemá motiváciu sa zlepšovať a pracovať na sebe, z hľadiska celej kariéry je to škoda.