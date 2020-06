Plzeň sa rozlúčila s Čišovským dojímavým video

Bývalý obranca v nedeľu zomrel.

30. jún 2020 o 10:08 Igor Dopirák

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/7fIIaxJb7uU

BRATISLAVA, PLZEŇ. Český futbalový klub Viktoria Plzeň zverejnil rozlúčkové video s bývalým slovenským obrancom Mariánom Čišovským.

Niekdajší reprezentant v noci zo soboty na nedeľu zomrel vo veku 40 rokov. Posledných šesť rokov života bojoval s nevyliečiteľnou amyotrofickou laterálnou sklerózou (ALS).

Čišovský v roku 2011 pomohol Plzni k premiérovej účasti v skupinovej fáze Ligy majstrov.

"Dvanásť rokov o to hrám a podarilo sa to až teraz, keď budem kariéru skôr končiť ako začínať, ale sú to neopakovateľné pocity," vraví Čišovský v spomienkovom videu.