ONLINE: Ak Real Madrid vyhrá, bude mať titul na dosah. Vzdiali sa Barcelone?

Sledujte online prenos s nami.

2. júl 2020 o 19:00 (aktualizované 2. júl 2020 o 21:43) Športové prenosy SME

MADRID. Futbalový klub Real Madrid hostí metského rivala Getafe v 33. kole španielskej najvyššej futbalovej súťaže.

Pre Real ide o veľmi dôležitý zápas.

Ak vyhrá, päť kôl do konca ročníka bude mať pred FC Barcelona štvorbodový náskok. Znamená to, že Katalánci by museli dúfať až vo dve zaváhania madridského konkurenta.

V ďalšom zápase futbalisti Realu Sociedad San Sebastian vyhrali až vo svojom šiestom dueli po reštarte španielskej ligy. Zdolali doma zachraňujúci sa Espanyol Barcelona 2:1.

Hostí poslal do vedenia v 10. minúte David Lopez, po zmene strán zariadili San Sebastianu tri body Willian Jose a Alexander Isak. Real Sociedad je v tabuľke najvyššej súťaže priebežne siedmy, Espanyol sa neodpútal z poslednej priečky a stráca desať bodov na priečky zaručujúce účasť v budúcom ročníku La Ligy.

Osasuna Pamplona uspela na ihrisku Eibaru 2:0, o oba presné zásahy jedenásteho tímu tabuľky sa postaral Ruben Garcia.

La Liga 2019/2020 - 33. kolo - ďalšie výsledky

SD Eibar - Osasuna Pamplona 0:2 (0:1)

Góly: 6. a 74. Garcia

Real Sociedad San Sebastian - Espanyol Barcelona 2:1 (0:1)

Góly: 56. Jose, 84. Isak - 10. David Lopez

ONLINE PRENOS: Real Madrid - Getafe (futbal, Španielsko, La Liga, NAŽIVO, LIVE, dnes, štvrtok)