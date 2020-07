Snažil som sa vyhnúť hypotéke. Mal som spočítané, koľko by som mohol zarobiť

Do osemnástich v tenise príliš nevynikal, nemá úspechy z juniorských turnajov a nebol ani výnimočný talent. Dnes je NORBERT GOMBOS slovenskou tenisovou dvojkou, má rád históriu a hru na play station a túži po účasti na olympiáde.

"Dva mesiace som nedržal v ruke raketu. Bola to najdlhšia pauza v kariére. Telo si od rakety odvyklo. Prvé dva týždne som mal stále svalovicu, bolelo ma celé telo," vraví o ére koronakrízy 29-ročný tenista.

V rozhovore sa dočítate aj: Prečo bol v mladosti rád, keď s ním niekto vôbec trénoval.

Ako si vedia zarobiť hráči na nižších pozíciách v rebríčku.

Koľko dostali tenisti z avizovanej pomoci od Djokoviča, Federera a Nadala.

Čo hovorí na politiku a ako vníma slovensko-maďarské vzťahy na južnom Slovensku.

Ako vyzerá bežný jedálny lístok Norberta Gombosa a ako ho ovplyvnila koronakríza.

Ešte nedávno ste vyjadrili pochybnosti o tom, že sa tenisová sezóna opäť rozbehne a už máte za sebou niekoľko zápasov a v pláne sú aj veľké turnaje. Prekvapilo vás to?

Áno. Mali sme síce informácie o tom, že organizátori US Open podpísali zmluvu na vysielacie práva a povedali, že chcú turnaj organizovať za každú cenu, ale bol som k tomu skeptický. Teraz to vyzerá tak, že idú do toho, hoci situácia v Amerike nie je najlepšia. Myslel som si, že po tom, čo mal pozitívny test aj Novak Djokovič, zmenia názor, ale zrejme nie. Budem teda musieť vycestovať do Ameriky.

Čiže do Ameriky sa chystáte?

Ak sa nič nezmení, áno. Som medzi 116 hráčmi, ktorí môžu štartovať na turnaji na základe rebríčkového postavenia. (US Open zrušilo kvalifikáciu, pozn. red.).

Prečo vravíte, že budete musieť?

Už takmer pol roka nemám finančný príjem, takže peniaze za US Open sa mi zídu.

Čo všetko ste stratili tým, že sa pol roka nehralo?

Počas prvých dvoch mesiacov sezóny som mal veľmi dobré výsledky. Hral som najlepší tenis. Počítal som s tým, že by som sa mohol dostať späť do najlepšej stovky. Tešil som sa na grandslamové turnaje.

US Open môže byť po dvadsiatich rokoch prvý turnaj veľkej štvorky bez trojice Djokovič, Nadal a Federer. Srb si nebol účasťou istý a potom sa nakazil koronavírusom, Španiel tiež váha a Federer je zranený. Ako by vyzeral turnaj bez nich?

U Djokoviča bude dôležité aj to, aký bude mať naňho vplyv koronavírus, ako ovplyvní jeho formu. Pre Nadala by možno jedinou motiváciou bolo, ak by musel na US Open získať veľa bodov, keďže obhajuje titul. Ale svojou prípadnou neúčasťou by podľa najnovších informácií o nič neprišiel. A tým, že tam asi títo traja hráči nebudú, vyhrať môže úplne hocikto.

Rebríček ATP Funguje na princípe obhajoby bodov po 52 týždňoch. Keď prejde 52 týždňov, hráč príde o body a na tom istom (či inom turnaji, ktorý sa v tom čase koná) zbiera body opäť. Hráči teda obhajujú svoje body.

Momentálne je pre koronakrízu rebríček zmrazený a hráči o body neprichádzajú.

Pre koronakrízu prišlo k zmene a v rebríčku sa bude zohľadňovať výsledok z 18 najlepších turnajov od marca 2019 do decembra 2020. Ak hráč nejaký turnaj za toto obdobie absolvuje dvakrát, započíta sa lepší výsledok.

Koho z tejto trojice najviac obľubujete?

Roger je asi miláčikom všetkých. Je z nich najstarší, stále drží rekord v počte grandslamových titulov. Keď ho vidím hrať, vždy mu veľmi držím palce. Prajem mu, aby vyhral ešte aspoň jeden či dva grandslamy. Ale všetci traja sú legendy a dosiahli neuveriteľné veci.

Máte s niekým z nich osobnú skúsenosť?

S týmito troma nie. Ale napríklad s Andym Murrayom som hral na challengeri tesne po jeho operácii bedrového kĺbu. Aj keď bol po vážnom zákroku, hral neuveriteľne a dokázal vyhrať dokonca aj ATP turnaj v Antverpách.

Udrží si Federer v konkurencii Nadala a Djokoviča rekord v počte grandslamových titulov?

To je ťažké odhadnúť. Nadal zatiaľ nemá väčšie problémy a na antuke sa cíti ako doma. Roland Garros už vyhral 12-krát, ešte dva či tri tituly určite vyhrá. Jediný, kto by mu tam mohol konkurovať, je Djokovič. Myslím si, že jeden z tejto dvojice zrejme Rogera predstihne.

Roland Garros sa tento rok bude hrať netradične na prelome septembra a októbra. Ako to môže turnaj ovplyvniť?

Podmienky budú celkom iné, ako keď sa hralo v máji. Budú náročné, lebo môže byť chladno. Napríklad Nadal je známy tým, že v teple dokáže skvele zahrať svoju najväčšiu zbraň - topspinový úder s vysokým odskokom. V takýchto podmienkach to bude iné pre všetkých hráčov a zatiaľ si to neviem ani predstaviť.