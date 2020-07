Rodina bola preňho vždy na prvom mieste. Schumacher dostal list od svojho syna

Mick rozpráva o radách, ktoré od otca dostal.

BRATISLAVA. Nezáleží na tom, ako veľmi sa bude snažiť, nikdy nedosiahne toľko, čo jeho otec. Mick Schumacher sa dlhé roky učil žiť v tieni slávneho otca, sedemnásobného majstra sveta efjednotiek Michaela Schumachera.

A hoci sa už v útlom detskom veku vydal v jeho stopách, tušil, že nebotyčné úspechy v motoristickom športe nedosiahne.

Postupne prešiel súťažami motokár, cez formulu 4 a formulu 3 až do formuly 2, kde posledné dva roky pôsobí ako jazdec tímu Prema Racing.

Dnes 21-ročný Mick Schumacher v liste svojmu ťažko chorému otcovi potvrdil, že nikdy v ňom nevidel veľkého šampióna formuly 1, iba svoju najbližšiu osobu.

Od pádu na lyžiach uplynulo už sedem rokov

"Je to môj otec, to vždy bolo a aj zostane na prvom mieste. Rady od neho som nikdy nebral ako samozrejmosť. Snažil som sa však vždy si z toho niečo vziať do života. Otec hovorieval, aby som nebol euforický, ale ani depresívny.

Faktom je, že mama, moja sestra Gina-Marie a ja sme boli pre otca vždy stredom vesmíru," vyznal sa Mick Schumacher v liste otcovi, cituje z neho aj portál srbského denníka Blic.

Kolízia na lyžiach spred siedmich rokov mala pre Michaela Schumachera fatálne následky.

Utrpel pri nej závažné poranenie hlavy, podrobil sa mnohým operáciám a dokonca ho istý čas udržiavali v umelom spánku, z ktorého sa prebúdzal viac ako päť mesiacov. Momentálne sa oňho starajú v jeho dome vo Švajčiarsku bez zverejňovania špecifikácie zmien v zdravotnom stave.

Mick jazdil aj pod cudzím menom

Podľa nepotvrdených informácií dokáže 51-ročný Schumacher urobiť malé pohyby končatinami, ale na to, aby fungoval bez obmedzení, to nestačí.



"Veľmi skoro som si uvedomil, že formula ma pohlcuje a jedného dňa chcem zasadnúť do kokpitu monopostu formuly 1. Začal som jazdiť v kartingoch už ako trojročný a na národnej úrovni ako osemročný. Ako 11-ročný som už vedel, že zo mňa bude profesionál.

Vtedy som jazdil pod rôznymi menami inkognito, aby sa nezistilo, že som Michaelov syn. Chápem, že svet sa na neho pozerá ako na veľkého šampióna.

Už po mojom narodení získal päť titulov v neprerušenej sérii. Je to veľká vec, ale ja som to tak vtedy nevnímal. Neberiem ho ako najlepšieho pretekára histórie, hoci je to úžasný fakt. Ja taký dobrý nikdy nebudem," uzavrel Mick Schumacher.