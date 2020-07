Belaník: Keď v Žiline predáme hráča, ľudia vidia len pozlátku

Prestupy tvoria výraznú časť rozpočtu.

2. júl 2020 o 15:46 Juraj Berzedi

V MŠK Žilina je dlhoročným športovým manažérom. Je pravou rukou majiteľa Jozefa Antošíka. Má výrazný vplyv na fungovanie klubu a podieľal sa na mnohých prestupoch. KAROL BELANÍK rozpráva o žilinskej filozofii, ktorá je na Slovensku unikátna. "Pandémia našu cestu ešte viac zvýraznila," hovorí pre SME dlhoročný futbalový funkcionár.

Keď ste dali koncom marca sedemnástim hráčom výpovede, tušili ste, že ich môžu plnohodnotne nahradiť ďalší mladíci?

Ťažko hovoriť o plnohodnotnej náhrade, lebo hráči, ktorí odišli, mali už veľa skúseností na rôznej úrovni. Boli lídrami tímu, niektorí z nich mali asi dvesto ligových štartov. Vedeli sme, že generácia, ktorá prichádza, má talent a potenciál. Sú vychovávaní v žilinskej akadémii, poznajú štýl, spôsob hry, akým sa chceme prezentovať, a tým to mali uľahčené. Ale k ich napredovaniu pomohli niektoré okolnosti.

Ktoré?

Mali sme solídne postavenie v tabuľke a slušný bodový zisk. Mali sme zaujímavý náskok pred prenasledovateľmi. Vedeli sme, že zápasy sa po reštarte súťaže budú hrať bez divákov alebo len s minimálnym počtom a na hráčov nebude vytvorený taký veľký tlak ako pri plnom štadióne. Navyše viacerí chlapci sa postupne adaptovali na dospelý futbal v druhej lige, keď hrali za žilinské béčko. Mali jednoduchší prechod, ako keby do prvej ligy naskočili z dorasteneckej súťaže.

Z troch zápasov po reštarte ste získali tri body, ale Trnave, Slovanu Bratislava i Ružomberku ste boli vyrovnaným súperom. Čakali ste to?

Chlapcov čakal náročný úvod proti Trnave a Slovanu. Myšlienky boli rôzne a nedalo sa úplne predpokladať, ako to zvládnu. Dlhodobo ich vedieme k tomu, aby boli aktívni, dominantní a zvyšovali svoju individuálnu i kolektívnu úroveň. V každom z týchto zápasov sme boli v určitých fázach lepší ako súper. Mužstvo hralo s ochotou, nasadením a predvádzalo kombinačný futbal. Z hľadiska filozofie klubu sa presne takto chceme prezentovať. Herný prejav je kultivovaný, hoci sa vyskytli aj chyby. Je to však úplne logické. Mladíci zatiaľ nemajú počas celého zápasu stabilnú krivku výkonnosti. Je to prirodzený vývoj každého talentovaného hráča.

Keďže nemajú toľko skúseností, systém im môže najmä v začiatkoch výrazne pomôcť. Môžu sa oprieť o to, čo majú vžité z mládežníckych kategórií. Majú vybudované automatizmy a schémy, ktoré im v zápasoch zjednodušujú niektoré situácie. Je dôležité, že mužstvo pôsobí dobrým dojmom, kompaktne, futbalovo, na čo pozitívne reaguje aj futbalová verejnosť.

Solídne hrá obranná štvorica, na ľavom krídle Patrik Iľko a výbornými výkonmi sa prezentuje aj defenzívny stredopoliar Miroslav Gono. Ktorí hráči vás najviac upútali?